黃國昌選新北首場政見會！提「都更三新箭」 遭打臉：早就有的東西

黃國昌為了參選新北市長，今舉行首波政見發表記者會。（翻攝自黃國昌直播）

民眾黨主席黃國昌表態參選2026年新北市長選舉，今（6日）舉行首場政見發表，提出「都更三新箭」來應對新北房屋及人口的老化問題。不過民進黨新北市議員卓冠廷就打臉直言，內容都是早就有的東西，他再來「加蔥」而已。

據報，民眾黨預計將提名黨主席黃國昌參選新北市長，今在首波政見會中提出都更三新箭，包括都更新幹線、都更特攻隊、容積透明平台，要來應對新北房屋老化更新遲緩等問題。

然而卓冠廷看了記者會後狠譏：「『建商女婿』不是罪，但你市政大外行，就很好笑了。」他表示，黃國昌提的內容簡單來說就是早就有的東西，他再來「加蔥」，「而且，根本就只是讓建商更方便而已。」

卓冠廷一一列舉，針對黃國昌提到「主張無爭議案百日通過」，他表示，現在就是100%同意案6個月通過，「你加蔥而已。」黃國昌說要成立「都更特攻隊」介入協調，卓冠廷說，「現在就有一個新北住都中心，你幫他改名也叫政見？」

黃國昌主打危老、強制介入拆除，卓冠廷指出，新北市針對「海砂屋」或具危險性的「防災都更」提供50%容積獎勵，且透過強制拆除機制介入；黃國昌稱提建照預審、容積試算，卓冠廷則說：「新北市網站就有試算，建照平行預審2022就上路了。」

卓冠廷進一步談到，都更最大的挑戰就是被黃國昌直接排除在外的「有爭議案件」，要花費多少時間去整合、並且不能隨意挑過地主屋主的陳情意見，那才是都更真正要費心思的地方。他批黃國昌直接站在一個「無爭議」案件上去加蔥，就只是讓建商變快而已。

卓狠酸，這種離地到不行的政見，難怪人家會覺得他是來「選假的」；他也不忘調侃新北市政府，政策應該要好好宣傳，「我都如數家珍了，但一個新北市長候選人卻不知道？？侯友宜市府加油一下好嗎。」

