2026新北市長選舉，民進黨派出現任立委蘇巧慧出戰，而民眾黨主席黃國昌同天下午也在新莊舉行首場造勢活動，更邀來柯文哲夫妻倆應援，藍白整合面臨挑戰，蘇巧慧則是一步一腳印，強調目標就是要爭取過半認同，同時讓議員全壘打。

活動主持人：「特別歡迎立法委員蘇巧慧。」

和三重天后宮主委一同站在c位，民進黨立委同時也是新北市長參選人蘇巧慧，出席建宮70周年，人氣強強滾，自拍合影樣樣來。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧vs.民眾：「媽祖保佑好不好。」

獲得黨提名後，蘇巧慧假日行程滿檔，勤跑地方和選民拉近距離，但她也坦言父親蘇貞昌給她壓力不小。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「其實當年的蘇貞昌縣長，確實讓台北縣能夠脫胎換骨，很多人都記憶深刻，現在輪到我們要準備上場，我們都期待就是用自己的經驗，用我們的能力，讓市政一棒接一棒，讓新北更好更漂亮。」

新北市長選戰加溫，蘇巧慧勤走基層，民眾黨立委黃國昌則是選在新莊舉行首場"為新北應援"活動，被視為參選新北市長起手式，更邀來前黨主席柯文哲夫妻檔當嘉賓，大唱競選主題曲。

黃國昌選新北首場造勢，蘇巧慧爭取過半認同，拚議員全壘打。（圖／民視新聞）





黃國昌競選歌曲《讓新北發光》：「這是我們共同的盼望，美好的未來和希望，更好的選擇，更好的新北，更堅定的力量。」

現場氣氛熱烈，黃國昌的妻子高翔也現身力挺，不過，面對新北這戰，綠白都已各有人選，反倒是藍營呼聲高的李四川及劉和然，誰來出戰都尚未底定，藍白整合更是一大挑戰。





黃國昌選新北首場造勢，蘇巧慧爭取過半認同，拚議員全壘打。（圖／民視新聞）





民眾黨主席黃國昌：「我也希望所有新北市民，給我一個機會，給我四年，讓我證明黃國昌說到做到。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「我們最大的目標，其實就是要能夠爭取過半認同，同時議員全壘打。」

隨著選戰逼近，綠營早早定於一尊，黃國昌表態參選先發制人，新北藍白合可能，也將成為選戰至關重點。

