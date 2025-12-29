黃國昌選新北「住大安區」？名嘴開酸：政治撈仔！

政治中心／李筱舲報導



民眾黨主席黃國昌近期正式宣布參選2026年新北市長，引發外界對其居住地與參選承諾的討論。他在月初才被爆料在一年多前搬入台北市大安區仁愛路的豪宅。事後，黃國昌也澄清是因為2023年汐止的老家拆除，才在外地租房子住。對此，資深媒體人王瑞德在社群發文痛批黃國昌。









黃國昌住「大安區豪宅」要參選市長 王瑞德酸：連在新北市睡覺都不肯「決心在哪？」

黃國昌自宣布參選2026年新北市長，他的居住地及參選承諾也引發外界熱議。（圖／翻攝自臉書粉專《黃國昌》）

隨著黃國昌正式宣布參選2026年新北市長，並向新北市民喊話「請給我4年」，資深媒體人王瑞德對此也在臉書發文表示：「黃國昌說，希望新北市民給他機會給他四年，證實一定做的最好，你連在新北市睡覺都不肯了，還每月花十萬租台北市大安區豪宅睡覺，為新北市民服務的決心在那裡？」。

廣告 廣告

黃國昌住「大安區豪宅」要參選市長 王瑞德酸：連在新北市睡覺都不肯「決心在哪？」

資深媒體人王瑞德在臉書開酸黃國昌「連在新北市睡覺都不肯了，每月花十萬租大安區豪宅睡覺，為新北市民服務的決心在那裡？」。（圖／翻攝自臉書粉專《王瑞德Super Red》）

而昨（28）日，王瑞德再度發文暗諷，有朋友勸他出來選台北市市長，但他自嘲表示自己因戶籍在新北市而無法參選。話鋒一轉，他接著開酸：「但是有一個說要給他機會帶領新北市走向幸福的人，天天回台北市大安區豪宅過夜，過著幸福快樂的日子！政治撈仔！」，諷刺黃國昌在參選承諾與生活選擇上的落差，引發政壇熱議。

原文出處：黃國昌住「大安區豪宅」要參選市長？王瑞德酸：連在新北市睡覺都不肯「決心在哪？」

更多民視新聞報導

柯文哲開講1句話「惹怒20年資歷會計師」！嗆：公然唬爛

台灣與中國共同敵人是「它」！賴清德細數台灣善意：中國應該感激

解放軍突發快訊圍台軍演！更貼近台灣5範圍曝光

