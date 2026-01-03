黃國昌選新北1關鍵露餡！卓冠廷笑「假的」：賭他不會選到底

政治中心／徐詩詠報導

民眾黨主席黃國昌在今年2月起將成為正式黨主席，不過為了保持政治上的話語權，日前他高調在新北新莊區辦造勢活動，強調在2026地方選舉自己不會缺席。不過，民進黨新北市議員卓冠廷卻看出端倪，直言自己願賭黃國昌不會「選到底」並透露原因。





黃國昌為了展現選新北決心，除了辦造勢活動外，更打出「一個更好的新北」、「新北我來」等口號與競選看板，還在YT公布裝潢中的競總辦公室。但卓冠廷卻點出詭異處，在Threads上稱：「黃國昌在新年度黃金週末，居然0地方行程，我還是賭黃國昌不會選到底。」

卓冠廷點出黃國昌新年第一個週末竟然零公開行程。（圖／民視新聞資料照）





他進一步說，新北市現階段有兩人宣布參選新北市長，一個是民進黨蘇巧慧、一個是民眾黨黃國昌，國民黨還沒確定是誰。身為地方議員的他觀察，本週末是新年第一個六日，對於候選人來說，是個跑地方行程的好日子。蘇巧慧部分，深入傳統深藍選區永和掃市場，爭取民眾支持；另一方面，黃國昌週末卻沒有黨務公開行程。誰認真在選？誰是選假的？選民眼睛都很清楚。

卓冠廷更以蘇巧慧為例子，直言黃國昌不會選到底。（圖／民視新聞資料照）













