黃國昌邀卓榮泰直播辯論 陳培瑜諷跳梁小丑：藍白只會「作秀三部曲」

面對藍白持續卡115年度總預算案，行政院長卓榮泰日前要求直接赴立院辯論。民眾黨立委黃國昌雖接下戰帖，但提議以電視辯論會全程網路直播。對此，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（22）日表示，藍白忘記審查預算三部曲，現在只會做秀三部曲「卡預算、演大戲、騙人民」，大家以為選出的是立委，沒想到是跳梁小丑。

民進黨立委陳培瑜表示，「依法付委、依法審查、依法表決」是審查預算的三部曲，黃國昌身為立法院前輩可能忘記了。（民進黨YT直播）

黃國昌日前透過臉書表示，民眾黨樂於與卓榮泰在公開平台上，比照大選辯論模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。不過，行政院21日回應，國會就是最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，請把握本會期最後七個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓院長非常期待能夠在國會殿堂與黃委員進行辯論。

民進黨立院黨團今早召開記者會。幹事長鍾佳濱也直言，「藍白立委真的是薪水小偷，不幹正事」，政策辯論本來就在國會舉行，國會有這麼充沛的資訊、完善的媒體，難道還要跟電視台租時段？延會一個多月時間要燒掉多少人民的納稅錢？真的是放著該做的事情不做，去找人家單挑，尤其是最喜歡「定孤支」的黃國昌。

鍾佳濱向藍白喊話，不要只想透過媒體，做一些花拳繡腿的做秀，應該回歸到政策辯論，讓卓榮泰院長到國會殿堂、最大的政策辯論平台，讓人民看清楚藍白為何只先施捨2%總預算案，不願意放行剩下的98%？

此外，書記長陳培瑜補充，「依法付委、依法審查、依法表決」是審查預算的三部曲，黃國昌身為立法院前輩，曾當過兩次立委，這三部曲可能忘記了，現在只會做秀三部曲「卡預算、演大戲、騙人民」，真正畏縮的是藍白立委，「我們一直以為我們選的是立委，但沒想到藍白卻出現的是跳樑小丑。」

