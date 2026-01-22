黃國昌邀卓榮泰直播辯論 陳培瑜諷「跳樑小丑」：只會作秀三部曲

民眾黨主席黃國昌邀行政院長卓榮泰直播辯論。(資料畫面)

今年度中央政府總預算案仍無法排入付委議程，行政院長卓榮泰日前要求直接前往立法院辯論，民眾黨主席黃國昌則提議以網路直播方式進行。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（22日）表示，藍白現在只會做秀三部曲「卡預算、演大戲、騙人民」，民眾以為選出的是立委，沒想到卻是「跳梁小丑」。

民眾黨主席黃國昌日前透過臉書表示，願與行政院長卓榮泰進行辯論，比照大選辯論模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。不過，行政院昨（21日）回應，國會就是最好的公開平台，呼籲盡速將總預算付委審查，遭到藍白兩黨批評「龜縮」。

對此，民進黨團書記長陳培瑜反批「審查預算三部曲」是依法付委、依法審查、依法表決，但黃國昌可能已經忘記。她直言，原以為選的是立委，但沒想到卻出現「跳梁小丑」，只會做秀三部曲「卡預算、演大戲、騙人民」，真正龜縮的其實是藍白立委。

民進黨團幹事長鍾佳濱也批評，「藍白立委真的是薪水小偷，不幹正事」，國會擁有充沛的資訊、完善的媒體，因此政策辯論本來就在國會舉行，不需要再跟電視台租時段，延會一個多月時間將會燒掉許多人民的納稅錢，「放著該做的事不做，卻喜歡找人單挑」。

民進黨團呼籲藍白，不要再進行「花拳繡腿的作秀」，希望回歸落實政策辯論，讓總預算付委審查、讓行政院長到國會殿堂，同時讓全台灣人民清楚看見，在野黨為什麼只解凍2％（總預算），卻不願意放下另外的98%。





