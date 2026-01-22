黃國昌邀battle總預算？政院：只要付委就能在立院辯論

行政院在院會後記者會秀出「總預算未審查」的大型計時器。李佳穎攝



今（2026）年度中央政府總預算，仍然遭到在野黨立委卡關，無法付委審查，民眾黨團總召黃國昌甚至喊話要進行電視辯論，對此，行政院發言人李慧芝今（1/22）日表示，只要明天立法院程序委員會將總預算案付委，每一位委員都可以就每一筆預算與行政團隊展開辯論。

針對總預算審查未果，行政院在院會後記者會秀出大型計時器，李慧芝首先表示，今天已經是立法院開議後的第147天了，國會本來就是最大的政策辯論平台，非常不理解為什麼在野黨不願意按照往例，在立法院針對預算進行辯論。

李慧芝強調，事實上，在野黨並非只有黨團幹部可以參與，每一位委員都可以就每一筆預算與行政團隊展開辯論，只要明（1/23）日立法院程序委員會將總預算案付委，最快下週就能在國會針對總預算展開實質辯論。

針對藍白黨團擬欲就新興預算部分付委審查，李慧芝表示，關於在野黨提出的718億新興計畫，這只佔總預算的2.4%，而整本預算超過3兆元，每一筆都攸關國民福祉，院長希望盡快付委，好好講解、實質辯論。

至於若僅通過718億的預算，行政院是否執行，李慧芝也指出「每一筆預算都很重要」這718億只是決議案而非法律案，執行範圍與金額需經過完整審議程序，就算這718億先通過了，公務員執行起來也會非常為難，因為公務員不知道他們的動支範圍跟他們可以用的實際金額。

「行政院想要執行每一筆預算。」李慧芝強調，除了這718億，剩下的2.9兆預算包括花東鐵路雙軌化、桃園鐵路地下化等也都非常重要，雖然沒有被在野黨提及，但都是地方建設很重要的預算，希望預算趕快付委。

