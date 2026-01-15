黃國昌還在滑手機？召開黨團協商「不在籍投票」不聽中選會說明

即時中心／潘柏廷報導

藍白立委去年（2025）12月挾多數席次，直接強闖「不在籍投票法」逕付二讀，如今已過冷凍期，立法院今（15）日下午，由民眾黨立院黨團總召黃國昌召開黨團協商；但當中選會代理主委吳容輝說明修法恐造成的難處時，被民進黨立院黨團書記長陳培瑜直擊，黃國昌卻一直滑手機，相關畫面也隨之曝光。

陳培瑜稍早在臉書秀出2照片，分別是黃國昌滑手機以及吳容輝到場的畫面，她表示，黃國昌民眾黨團召開協商，結果一直滑手機，不聽中選會代理主委的說明，而中選會代理主委吳容輝則當下說明，光是2026大選就有8896種選票，就算只移轉1/3，基層選務都會爆炸。

接著，陳培瑜質疑，民眾黨只拿自己逕付二讀的版本，到今天的協商會場來協商。是打算明天週五表決處理了嗎？叫立法院長韓國瑜做一個過水協商就要處理了嗎？

她透露，但她回頭一看，國民黨有超級多委員的提案版本全部被丟包在委員會，黃國昌根本不甩，來協商的國民黨許宇甄自己也有版本被民眾黨團丟包。





