即時中心／顏一軒報導

民眾黨新北市長參選人黃國昌今（6）日在新莊競選總部召開「新北都更新幹線 快速效率三新箭」記者會，提出「都更新幹線」、「都更特攻隊」及「容積透明平台」三大都更策略，強調要以效率與制度加速新北都市更新。不過，民進黨新北市議員翁震州質疑相關內容多為侯市府既有政策「換名重包裝」，並點名同為市議員的陳世軒不應以海砂屋個案操作政治攻防；對此，陳世軒反批新北多處海砂屋長期卡關，顯示現行制度仍有執行困境，雙方就都更政策、海砂屋處理成效展開激烈交鋒。





廣告 廣告

陳世軒在臉書（Facebook）發文表示，「去年6月，新莊一棟海砂屋的天花板掉落，的天花板掉落，原來這棟海砂屋6年前就申請都更重建卻一直卡關；這不只是新莊，也是全新北海砂屋實質面臨的困境，結果同選區的民進黨議員翁震州只急著攻擊我，新莊海砂屋的事情才發生不過半年多，翁震州怎麼這麼快就忘了，還是只想政治操作才選擇看不到問題 」。

快新聞／黃國昌都更政見引綠白政策交鋒 陳世軒、翁震州為「海砂屋」隔空互槓

民眾黨新北市長參選人黃國昌。（圖／黃國昌競總提供）

陳世軒指控，「難怪，當初我在頭興街為了學童及行人交通安全要畫紅線，翁震州也可以為了他的選票樁腳，故意跟行人安全唱反調，阻擋劃設紅線；政見不是政治攻防，更不是選擇性失明，活在自我堆築的泡泡裡不願面對現實。要談城市治理，還是先把最基本的功課搞懂吧！」

對此，翁震州回批，今早黃國昌在政見記者會上提出所謂的「都更新三箭」，但內容多數都是新北市長侯友宜去年提出、也正在執行的事情，只是換個名字重新包裝上架而已。

快新聞／黃國昌都更政見引綠白政策交鋒 陳世軒、翁震州為「海砂屋」隔空互槓

民進黨新北市議員翁震州。（圖／翻攝自翁震州臉書）

更讓人訝異的是，翁震州開嗆，同為新北市議員的陳世軒，竟然還拿海砂屋來當例子，忽略了新北市早通過「新北市都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法」修正案，針對危險建物都更，經過相關程序，即可執行強制拆除不同意戶，加速消弭危險環境。他強調，政見不是剪貼重發，更不是把現況當成願景。要談城市治理，還是先把最基本的功課做好吧！

翁震州說，用片面資訊帶風向，把新北市早已推動、正在執行的政策重新包裝成「新政見」，甚至刻意把無關議題湊在一起攻擊，這樣的操作，對市民沒有任何幫助。

關於海砂屋問題，翁震州提及，「以新莊捷運輔大、丹鳳站周邊為例，長期夾雜老舊工廠與公寓，不少建物老化，甚至有海砂屋等公安疑慮，震州已多次向市府反映，並親自與城鄉局長討論，要求啟動都市計畫通盤檢討，從制度面推動老舊工業區轉型，改善居住安全，而不是事後拿個案來消費，同時，新北市早已修正法規，危險建物都更經程序可強制拆除不同意戶，這是正在執行的制度」。

人行道與通學安全方面，翁震州則說，新北市「通學步道改善計畫」已完成逾90所學校，今年將達100所；新莊頭興街過去人行道不足、風險極高，我們協調相關單位，多次會勘後完成撤除圍籬、提早開放實體人行道、改善標線銜接，為的只有讓孩子安全回家。

最後，翁震州總結，「該做的，我們早就在做；已經推動中的政策，沒必要換個名字再說一次；已經處理中的問題，更不該用片面資訊誤導社會；就事論事，市民要的是安全的居住環境與安心的人行空間，不是政治語言堆出來的話術」。







原文出處：快新聞／黃國昌都更政見引綠白政策交鋒 陳世軒、翁震州為「海砂屋」隔空互槓

更多民視新聞報導

打臉黃國昌！拋新北「都更新三箭」 議員曝真相：政見不是剪貼重發

「李劉會」何時登場？新北藍營人選未定 侯友宜回答了

藍白快看！美國國務院支持1.25兆軍購 民進黨盼共同支持國防

