黃國昌都更政見新北早就在做 都更處：侯友宜任內核准量是過去20年9倍

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市樹林區潭興街一處5層樓公寓自2006年被鑑定為海砂屋，市府都市更新處指出，此案住戶發起自主更新都更案，今(7)日開工動土，此案響應新北市「都更二箭」政策，透過提高基準容積加給，將興建3棟地上15層、地下3層的大樓，共計177戶；除提升居住品質，更新後將回饋設置「公共托老中心」，將原本的危險建築轉化為具備公益性的宜居空間。

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨日提出都更政見，被民進黨籍議員一一戳破新北市府早就在做，黃國昌不過是換個名詞包裝、無視真正的都更癥結點，無助於民眾擺脫都更困境；都更處今日在潭興街案新聞稿中強調，市長侯友宜「任內核准量是過去20年的9倍以上」。

都更處說，為加速危險建築物重建，除一般都更，民眾也可透過防災都更2.0專案計畫、危老都更等多元重建途徑，目前新北市辦理海砂屋鑑定案件計154案，其中超過半數的案件已進入都更及重建程序，其餘持續協助整合，截至今年1月21日，多元都更案已累積申請2193案，累計核准1541案。

都更處指出，此案鑑定爲海砂屋後，住戶發起自助更新，在市府都更推動辦公室的輔導下推動，更新會與住戶歷經了無數次的溝通、協調與意見磨合，最終憑藉著對「安全家園」的共同渴望跨越重重門檻，在今年1月拆除全區建物，儘管對於住了數十年的老家難免不捨，但住戶也期待安全的新居落成。

