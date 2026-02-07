黃國昌都更政見被酸「空包彈」 卓冠廷指核心問題批：羞辱新北市民！

民眾黨新北市長參選人黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 民進黨議員卓冠廷今日於臉書及 Threads 發文，質疑民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌提出的都更政見為「空包彈」，僅將現行政策重新包裝。卓冠廷指出，黃國昌在回應質疑時未捍衛自身政見，反而轉移焦點詢問其對新北市都更速度是否滿意，因而引發這場政策論戰。

卓冠廷在文中直言，黃國昌都更政見內容空洞，僅將現有政策「加蔥」充當新政見，隨後便試圖轉移公眾視線。黃國昌反問卓冠廷是否滿意新北市當前都更速度，卓冠廷回應表示，自己確實對進度不滿意，但更不滿的是黃國昌以既有政策偽裝成個人政見，形同「唬弄新北市民」。他批評，如此政見不僅缺乏實質內容，更是對市民的羞辱，呼籲選舉應更認真面對政策議題。

廣告 廣告

卓冠廷在文中直言，黃國昌都更政見內容空洞，僅將現有政策「加蔥」充當新政見。 圖：翻攝自 Threads 帳號 @ktcho_0410

卓冠廷進一步分析，都更推進的核心問題在於「整合」與「容積」，而非表面上的同意比例。他強調，若曾親身參與第一線都更作業，便會理解這兩大難題正是市民不滿的主要來源。整合過程涉及產權協調、住戶意願統合等複雜環節，而容積率調整則關乎重建後的效益分配，均需細緻的法律與政策配套。黃國昌卻僅聚焦於「已 100% 同意」的案例，避談實際執行面的阻礙，顯示其政見未能切入要害。

除整合與容積外，卓冠廷補充，都更過程尚須克服建築意見協調、成本控管及貸款利息等多重挑戰，這些皆需要中央與地方政府共同協力解決。他質疑黃國昌過去擔任立委期間未積極處理相關問題，如今作為候選人提出政見仍回避核心難題，令人懷疑其政見的可行性與誠意。文末，卓冠廷再次向黃國昌喊話，要求其認真面對都更政策的實質內容，並提出具體解決方案，方能真正回應市民期待。

民進黨發言人卓冠廷。 圖：取自卓冠廷臉書（資料照）

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川慧對決成形？黃國昌難「逆轉超車」? 黃暐瀚：年底新北市長選戰板上釘釘

川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……