黃國昌都更政見遭批原有政策「加蔥」 蘇巧慧：希望提出自己的想法

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌提出都更政見，但遭民進黨新北市議員卓冠廷批評，這些都是早就有的東西，再來「加蔥」，根本只是讓建商更方便而已。對此，民進黨立委蘇巧慧今（7）日表示，希望每一位候選人在提出政見的時候，都能夠基於對新北市政的了解，並且負責任的提出自己的想法。

卓冠廷表示，都更最大的挑戰就是被黃國昌直接排除在外的「有爭議案件」，要花費多少時間去整合，並且不能隨意挑過地主、屋主的陳情意見，那才是都更真正要費心思的地方。他說，黃直接站在一個「無爭議」案件上去加蔥，就只是讓建商變快而已，這種離地到不行的政見，難怪人家會覺得選假的。

蘇巧慧今上午赴淡水清水街市場掃街拜票，並受訪表示，大家能夠互相提出政見，來爭取市民的認同都是好事。她說，自己的政見是比對中央和地方的政策，經過仔細的試算、比對資料之後才負責任的提出，希望每一位候選人在提出政見的時候，都能夠基於對新北市政的了解，並且負責任的提出自己的想法。

蘇巧慧也說，年前的市場特別多人，所以現在就是一步一腳印，在新北的每一個區域盡量能夠拜訪鄉親，讓鄉親看到不只是市長候選人本人，還有在地最好的新北議員們，包括議員鄭宇恩、議員參選人游明諺等。她說，會緊握每一雙手，讓大家看到誠意，爭取市民的認同。

蘇巧慧表示，這幾天團隊陸續提出政見，對方當然也有提出。她覺得作為候選人，能夠彼此用政見爭取市民認同，取代負面的謾罵攻擊，其實是新北市民的福氣。

蘇巧慧說，對她而言，首長就是要照顧新北的每個家庭。因此，從「免費營養午餐」到「減輕醫療負擔」，從「幫長輩換假牙」到「提升敬老卡」，這一些措施就是希望能夠照顧長輩、孩子，同時減輕三明治族群父母的壓力，讓大家覺得政府是大家的靠山，政府可以幫大家提供更多的協助，不會孤軍奮戰。

