即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨（6）日在新莊競選總部召開「新北都更新幹線 快速效率三新箭」記者會，提出「都更新幹線」、「都更特攻隊」及「容積透明平台」三大都更策略，強調將以效率與制度，加速新北都市更新。不過，民進黨新北市議員翁震州質疑，相關內容多為侯市府「既有政策」。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（7）日回應，希望每一位市長參選人提出政見時，都能基於對市政了解，負責任地給出自己的想法。





今早8時35分，蘇巧慧在民進黨新北市議員鄭宇恩、新北市議員第一選區（石門、三芝、淡水、八里）擬參選人游明諺等人的陪同下，前往淡水清水街市場掃街，並於行前短暫接受媒體聯訪。

蘇巧慧透露，這幾天和對手都有陸續提出政見，而作為市長參選人，能彼此用政見爭取市民認同、取代負面謾罵，其實是市民的福氣；至於首長則是要照顧新北的每個家庭，所以從免費營養午餐、減輕醫療負擔、幫長輩換假牙、提升敬老卡，相關措施就是希望能夠照顧長輩、孩子，同時減輕三明治族群父母的壓力。

她強調，上述政見會讓大家覺得政府是大家的靠山，幫大家提供更多協助，不會孤軍奮戰，未來會持續像這樣提出更多政見照顧產業、促進就業，希望新北更好。

至於黃國昌政見遭質疑是新北市政府已在執行中的政策，蘇巧慧則說，大家能互相提出政見，爭取市民認同都是好事，那大家在提出的同時就可以看得出來，她的政見是比對中央和地方的政策，經過仔細試算、比對資料之後才負責任地提出。

最後，蘇巧慧也喊話，希望每位參選人都能基於對新北市政的了解，負責任地提出政見。









原文出處：快新聞／黃國昌都更政見遭質疑「複製侯市府」 蘇巧慧：我的部分經過仔細試算

