黃國昌鄭麗文會面 鄭：藍白是台灣主流最新民意 人民是最大贏家
民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文今天（19日）下午3時在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，過程全程公開。鄭麗文表示，希望未來藍白合作能一加一大於二，全方位合作無死角，目標是帶給台灣人民最好的政策、團隊及治理；她並強調，藍加白無疑會是台灣主流最新民意，台灣人民將會成為最大贏家。
鄭麗文也說，希望藍白合作不同於歐洲的內閣制，而是類似法國的雙首長制，並走出為台灣人民量身訂做的道路，希望在短時間內於政策、人選上，透過民主、公平、公開機制贏得大選。
鄭麗文和黃國昌下午會面，民眾黨出席名單為黃國昌、祕書長周榆修、代理副祕書長黃成峻、執行長賴香伶、立法院黨團主任陳智菡，國民黨則由鄭麗文率領副主席兼祕書長李乾龍、副祕書長兼組發會主委李哲華、立法院黨團總召傅崐萁、文傳會主委吳宗憲出席。
鄭麗文與黃國昌對談前，先是互相贈禮，鄭麗文送出「鶯歌彩瓷圓盤」，現場主持人、國民黨發言人牛煦庭說，這是「鶯歌彩瓷圓盤」，圖像是雙鵲同行、台灣必贏，藍、白色的鵲鳥，共同高飛，彩瓷圓盤也象徵藍白合作，必定在溝通的情況下，順利圓滿。
黃國昌則回贈「水泥燈座」，他說，這是台灣本土藝術家製作，用水泥當基座，代表基礎只要打得穩，才能蓋起高樓，用燈代表台灣晦暗不明時刻，民眾黨誠心誠意與國民黨共同為台灣點亮一盞燈。
鄭麗文在會中表示，今天是台灣民主發展迎來嶄新里程碑，首先在民主政黨合作上，從過去一年在國會，擴大深化到地方選舉，不希望在地方自治選舉過程中，因為鷸蚌相爭導致劣幣驅逐良幣，希望選賢與能，在地方選舉上能讓最好的團隊、最強人選、最符合人民期待的候選人順利產生跟當選。
鄭麗文說，希望不只讓最強的人當選，而且希望一加一大於二，全方位合作無死角、長短互補。在未來選舉過程中，不只產生最強人選、團隊，最後受益的一定是台灣人民，希望選舉過程中得到最佳成果；所以說一加一大於二，藍加白會是台灣主流最新民意，帶給人民最好政策、團隊、最佳的治理，人民會成為最大贏家，這是兩黨合作最重要的初衷與目標。
鄭麗文強調，未來這一年要面對全新的挑戰，如何保護民主核心價值繼續延續、在明年大選勝出、以及推行重要法案政策，都是在野黨必須專注努力的方向。希望今天是一個很好的開始，希望大家看到藍白的決心與堅持，對台灣民主寄予更高期待。
鄭麗文也說，藍白合作曾經坎坷、千難萬險，但在野不能再懷憂喪志、打心中小算盤，而是要體認肩上的責任，不是為了合作而合作，也不是為了位置，而是不會因遊戲規則鷸蚌相爭，透過兩黨智慧，在過去的錯誤中學習，找出一條新的康莊大道。
鄭麗文說，她過去跟黃國昌沒有私交，但今天可以深刻感受到心情是一致的，對未來的重任都有共同理解，為的就是大義跟大利；很高興跟黃國昌有相同默契，黃國昌說的她都百分之百認同，一加一大於二帶給人民最大利益。
其他人也在看
71歲張善政累了？「只做一任市長」私下對話瘋傳 本人鬆口曝下一步
2026大選倒數一年，除了台北市長蔣萬安之外，桃園市長張善政也將尋求連任，鞏固國民黨地方版圖；針對流傳消息指出，張善政私下坦承「只做一任」的情況，張善政今（17）日赴桃園市議會備詢時嚴正否認，重申只要市民支持，一定會爭取連任。國民黨議員凌濤、林政賢質詢時指出，張善政帶領桃園市政府的這3年來，鐵路地下化、智慧城市轉型都是有目共睹的政績，民調滿意度更是突破七成......風傳媒 ・ 1 天前
何鷹鷺喊「統一」被國民黨停權 稱心寒、委屈怪綠營限制言論自由
國民黨中常委、中配何鷹鷺近日在個人抖音拍片，身穿印有毛澤東肖像的衣服，喊出「早日統一」等言論，國民黨昨天（18日）開鍘作出「停止黨職」處分。何鷹鷺今天（19日）出面受訪，強調「大陸是我的祖國」，坦言第一時間不知道被處分，今天不能參加中常會，覺得寒心、委屈，「我就覺得民進黨嚴重限制了我的言論自由或民主自由」。鏡新聞 ・ 2 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 9 小時前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 4 小時前
羅唯仁帶走台積電先進製程機密？經長：待案情明朗再討論撤銷工研院院士
台積電前資深副總經理羅唯仁，傳出退休前疑似帶走2奈米等先進製程等資料？業界還傳出羅唯仁已於10月底赴老東家英特爾任職。經濟部長龔明鑫今天表示，羅唯仁是否有簽署競業條款仍待查證，若有簽，理論上不能轉任其他公司，待案件明朗，將和工研院討論暫停或撤銷羅唯仁工研院院士身分。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
「踩到台灣問題這條老虎尾巴」！日政府內部想法曝 被爆缺乏對中管道
中國大陸與日本因日相高市早苗「台灣有事」的發言僵持不下，兩國官員18日會談未能達成共識。朝日新聞引述外務省官員匿名透露政...聯合新聞網 ・ 1 小時前
「鄭黃會」今登場！他曝2024至今「藍白最大的痛」
國民黨主席鄭麗文今（19）日下午3時將和民眾黨主席黃國昌會面，舉行「以行動顧台灣－主席高峰會談」。國民黨桃園市議員凌濤談及相關議題時坦言，「2024走到今天，最大的痛就是藍白沒有合」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
藍白主席將會面！他曝黃國昌盤算：逢場作戲
[NOWnews今日新聞]首場「鄭黃會」將登場，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將在明（19）日下午3點，於新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面。黃國昌表示，基本上會全程公開。對此，民進黨台北市議員洪健益17...今日新聞NOWNEWS ・ 31 分鐘前
嘉義市有望普發6000元！黃敏惠霸氣喊：財源沒問題
嘉義市議會國民黨團書記長張秀華議員在此次議會定期大會緊盯市府加碼普發現金，今天再質詢市長黃敏惠，普發現金是打從心底就想從3000元加碼到6000元嗎？確切發放時間是什麼時候？黃敏惠表示，早有盤算，不是臨時起意，市庫累積約28億元，另有12億元可後續運用，財源絕對沒問題。中時新聞網 ・ 4 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
中日關係急凍 首輪磋商 中國官員手插口袋送客 直言不滿 北京民眾街訪：政治歸政治
日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事論」惹怒中國，雙邊關係急凍。高市在國會表示，若中國攻擊台灣、影響日本生存，可能會引發「軍事回應」。11月18日，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，在北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行司局長級磋商，但成果似乎有限。媒體捕捉到，劉勁松在會後透過口譯與金井交談時，「雙手插口袋」送客，引發議論；離去時更直言對會談「不滿意」。日本政府已表明高市早苗無意撤回言論，共同社指出，雙方分歧難以彌合，政治、經濟、民間交流迅速降溫，是否能透過持續對話打破僵局，成為焦點。旅遊業首當其衝。因中國發布赴日旅遊警示，加上航班大量取消，許多中國民眾被迫擱置赴日計畫。中國是日本最大的外國觀光客來源，占總數約四分之一。另一方面，日本電影遭取消上映、地方交流與商務往來也開始受到影響。不過，也有北京民眾表示，「政治正確很重要」，應與國家保持一致；但個人興趣是另一回事，認為文化交流影響不大，購買日本商品的習慣也不太會改變。有分析指出，日方應已重申，首相言論並不改變日本的一中政策。接下來預計日本外務事務次官船越健裕將於近期與中國駐日大使吳江浩會談。二十國集團（G20）峰會將於11月22日在南非登場，儘管中國已表明國務院總理李強無意在會期間與高市早苗會面，但日方仍希望尋求對話機會。Yahoo奇摩（國際通） ・ 4 小時前
美再批准對台軍售！NASAMS地對空飛彈系統 總值逾2百億
美國國防部17日證實，美國雷神公司獲得一項總額 6.989億美元（約218億台幣）的國外軍售（FMS）合約，為台灣採購「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）整套火力單元。是美國近日對台軍售又一舉措。中天新聞網 ・ 5 小時前
王世堅金句成共艦甲板排字認知作戰 顧立雄：生活在民主台灣才是從從容容
民進黨立委王世堅質詢金句「從從容容、游刃有餘」出現在共艦官兵甲板排字。國防部長顧立雄今天表示，中共試圖想要達到認知作戰效果，但並不會成功，而中國軍方高層不斷被整肅、被消失，且不時有貪腐新聞，「我們生活在民主台灣，才真的是從從容容」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
信了「黃仁勳送書」！ 老婦「繞道匯款」砸200萬 銀樓拒做生意拆彈
台中一名81歲許姓婦人誤信「黃仁勳送書」廣告，差點落入假冒名人投資陷阱，還因到銀行提款未果，打算以購買價值200萬元黃金方式「繞道匯款」，所幸銀樓老闆察覺不對、拒做「違背良心生意」，並聯手警方苦勸成功阻詐，保住她多年積蓄。 事件發生在台中市第三分局立德派出所轄內，許婦到銀樓要求購買200萬元黃金，但自由時報 ・ 6 小時前
超多人這樣配！「紅茶+花生吐司」致癌？專家闢謠：確認一事就OK
「最不適合配花生的飲料是什麼？答案是紅茶」，有醫師表示，因為紅茶中含有「茶黃素（Theafulvins）」，可能會增強「黃麴毒素」的致突變性，許多人紛紛擔心「喝紅茶不能配花生吐司」。對此，專家闢謠該研究仍是初步實驗，只要把握「一要點」，就能避免此疑慮。鏡報 ・ 3 小時前
打擊「直美」亂象 衛福部擬修法 沒兩年PGY不准做醫美
近來發生多起醫美死亡事故，衛福部推動修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，擬禁止醫學院一畢業直接從事醫美，執行醫師須完成畢業後一般醫學訓練（PGY）兩年，藉此打擊「直美」亂象。台北市醫師職業工會今天強調，若無配套，只會勉強醫師接受未必與醫美安全相關臨床負荷，造成醫院行政挑戰與成本。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
NBA》Lebron James回歸首戰繳11分12助攻 湖人力克爵士收3連勝
NBA 2025-26賽季，今天（台灣時間11月19日）由洛杉磯湖人主場迎戰猶他爵士。本場比賽球星LeBron James迎來本季首秀，正式展開他創紀錄的第23個NBA球季。James回歸首戰上場29分37秒，繳出11分12助攻的成績單，加上Luka Dončić、Austin Reaves、Deandre Ayton等人合力貢獻，最終湖人就以140比125擊敗爵士，收下3連勝。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前
《台北股市》外資再補刀、2日提款742億 投信終結連5賣
【時報-台北電】台股前一日大跌近700點，市場信心未恢復，又在美股續弱、科技類股領跌的影響下，今日賣壓再湧出，台積電(2330)收盤失守1400關卡，鴻海(2317)、台達電(2308)、聯發科(2454)等權值股皆遭到棄單而收黑。焦點股記憶體也遭砍，華邦電(2344)、旺宏(2337)跌逾3%，旺宏(2337)、南亞科(2408)也疲軟。高價千金股熄火，剩下24檔。電子股一面倒，傳產族群出面護盤，運動休閒、玻陶及生醫成為抗跌指標。終場台股收跌176點，為26580.12點。今日外資(不含外資自營商)賣超256.8901億元，投信買超11.0463億元，自營商賣超80.6804億元，三大法人賣超326.52億元。外資連賣2日，從台股提款742億元。 市場轉冷，漲多的記憶體族群首當其衝，華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337)、力積電(6770)全面壓在盤下，力積電一度翻紅但徒勞無功，四檔最終仍收黑，特別的是，南亞科收盤僅微跌0.3%、穩在160元，非記憶體的南亞(1303)卻意外成為重災區，收盤大跌6%「反應比當事人還大」。被動元件族群中小型股活蹦亂跳，金山電(8042時報資訊 ・ 1 小時前
MLB》52歲鈴木一朗仍是一尾活龍 他曝：訓練比現役更猛、恢復力還變強
亞洲首位入選美國棒球名人堂、現為大聯盟水手會長特別助理的鈴木一朗，今在東京出席了一項活動，主題為針對51歲以上族群的體能測試，這是一朗為了向與自己同世代、容易遠離運動的人傳達調整身體與持續運動的重要性而親自企劃。TSNA ・ 1 小時前