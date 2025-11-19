黃國昌鄭麗文會面 鄭：藍白是台灣主流最新民意 人民是最大贏家

黃國昌鄭麗文會面直播

民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文今天（19日）下午3時在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，過程全程公開。鄭麗文表示，希望未來藍白合作能一加一大於二，全方位合作無死角，目標是帶給台灣人民最好的政策、團隊及治理；她並強調，藍加白無疑會是台灣主流最新民意，台灣人民將會成為最大贏家。

鄭麗文也說，希望藍白合作不同於歐洲的內閣制，而是類似法國的雙首長制，並走出為台灣人民量身訂做的道路，希望在短時間內於政策、人選上，透過民主、公平、公開機制贏得大選。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文（右）、台灣民眾黨主席黃國昌（左）19日在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行會談，雙方握手致意。（中央社）

鄭麗文和黃國昌下午會面，民眾黨出席名單為黃國昌、祕書長周榆修、代理副祕書長黃成峻、執行長賴香伶、立法院黨團主任陳智菡，國民黨則由鄭麗文率領副主席兼祕書長李乾龍、副祕書長兼組發會主委李哲華、立法院黨團總召傅崐萁、文傳會主委吳宗憲出席。

鄭麗文與黃國昌對談前，先是互相贈禮，鄭麗文送出「鶯歌彩瓷圓盤」，現場主持人、國民黨發言人牛煦庭說，這是「鶯歌彩瓷圓盤」，圖像是雙鵲同行、台灣必贏，藍、白色的鵲鳥，共同高飛，彩瓷圓盤也象徵藍白合作，必定在溝通的情況下，順利圓滿。

黃國昌則回贈「水泥燈座」，他說，這是台灣本土藝術家製作，用水泥當基座，代表基礎只要打得穩，才能蓋起高樓，用燈代表台灣晦暗不明時刻，民眾黨誠心誠意與國民黨共同為台灣點亮一盞燈。

國民黨主席鄭麗文（右）、台灣民眾黨主席黃國昌（左）19日在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行會談，雙方握手贈禮後由鄭麗文先發言展開會談。（中央社）

鄭麗文在會中表示，今天是台灣民主發展迎來嶄新里程碑，首先在民主政黨合作上，從過去一年在國會，擴大深化到地方選舉，不希望在地方自治選舉過程中，因為鷸蚌相爭導致劣幣驅逐良幣，希望選賢與能，在地方選舉上能讓最好的團隊、最強人選、最符合人民期待的候選人順利產生跟當選。

鄭麗文說，希望不只讓最強的人當選，而且希望一加一大於二，全方位合作無死角、長短互補。在未來選舉過程中，不只產生最強人選、團隊，最後受益的一定是台灣人民，希望選舉過程中得到最佳成果；所以說一加一大於二，藍加白會是台灣主流最新民意，帶給人民最好政策、團隊、最佳的治理，人民會成為最大贏家，這是兩黨合作最重要的初衷與目標。

鄭麗文強調，未來這一年要面對全新的挑戰，如何保護民主核心價值繼續延續、在明年大選勝出、以及推行重要法案政策，都是在野黨必須專注努力的方向。希望今天是一個很好的開始，希望大家看到藍白的決心與堅持，對台灣民主寄予更高期待。

鄭麗文也說，藍白合作曾經坎坷、千難萬險，但在野不能再懷憂喪志、打心中小算盤，而是要體認肩上的責任，不是為了合作而合作，也不是為了位置，而是不會因遊戲規則鷸蚌相爭，透過兩黨智慧，在過去的錯誤中學習，找出一條新的康莊大道。

鄭麗文說，她過去跟黃國昌沒有私交，但今天可以深刻感受到心情是一致的，對未來的重任都有共同理解，為的就是大義跟大利；很高興跟黃國昌有相同默契，黃國昌說的她都百分之百認同，一加一大於二帶給人民最大利益。