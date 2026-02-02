黃國昌重申「嚴審」軍購！國防部：恐讓2027年攻台防線崩塌

論壇中心／綜合報導

民眾黨今（2日）舉行新任不分區立委與駐台大使的茶敘，有約20國的駐台單位出席。黃國昌在席間再次強調，他雖然支持強化國防，但還是要嚴審預算，並表示1.25兆預算投資項目不夠明確。國防部發言人孫立方，以及戰略規劃司司長黃文啓接受《新聞觀測站》專訪，表示民眾黨版刪到只剩4000億，只保留「M109A7自走砲」等5項，拿掉對台灣最關鍵的「非紅供應鏈」及「台灣之盾」。

黃文啓說：「像是其中的AI輔助決策系統，這是串聯地面到防空，整合各個戰力的關鍵指揮系統，少了這部分，就等於買來的新武器無法發揮完整戰力。」他還補充表示，接裝訓練費用也被砍掉，民眾黨版本只聚焦買新武器本身，卻沒顧到買來之後衍生出來的費用。

黃國昌卸任立委「又轟軍購」！國防部：他刪掉2027擋共軍攻台「關鍵戰力」

黃文啓（右）特別提到，軍購買的是一份「國對國」的安全承諾，跟一般買賣不同。（圖／資料照）

2027年中共具有攻台能力，國防部發言人憂心表示：「我們國軍很焦慮，並不是焦慮攻台本身，而是沒有做好足夠準備，像現在如果特別預算一直不過，戰力無法提升，到時要怎麼辦？」

