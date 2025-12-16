黃國昌金主向檢調證實「匯款千萬元給凱思」？！黃帝穎直言「麻煩大了」：涉貪污處7年以上、指揮狗仔政治跟監處5年徒刑

據週刊報導，民眾黨主席黃國昌涉貪案，有金主向檢調承認，曾受其請託，匯款1千萬元至凱思國際，之後遭轉注資《民報》，坐實黃國昌是凱思和《民報》的幕後掌控者。對此，律師黃帝穎今（16日）直言，「黃國昌麻煩大了」。他指出，黃國昌收受臺雅集團200萬元，涉嫌不違背職務收賄罪，處7年以上徒刑；指揮狗仔政治跟監，違反《個資法》及《刑法》，處5年以下徒刑。

黃帝穎今日於臉書發文指出，《鏡週刊》爆黃國昌涉貪出現重大破口，傳金主已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款千萬元至凱思國際，「黃國昌麻煩大了！」

《鏡週刊》揭發黃國昌透過人頭成立凱思國際，再輾轉投資《民報》的相關金流已遭掌握，尤其他的金主到案向檢調和盤托出當初金援黃國昌的來龍去脈，除了長年在經費上支持黃國昌的消息已在政商界傳開，就連狗仔也坦承黃國昌藏身幕後指揮調度。週刊指出，相關對話已經遭檢調掌握，「黃國昌精心布局建立的防火牆恐如骨牌效應一個接一個倒下，案情也將擴大延燒」。

對此，黃帝穎指出，「一旦鞏固黃國昌是凱思實際負責人將難脫二大刑事責任」。第一、「收臺雅集團200萬涉嫌不違背職務收賄罪，處7年以上徒刑」，黃帝穎說明，臺雅集團為高資本額具相當規模的企業，週刊已連續多期報導臺雅200萬元流向黃國昌狗仔公司凱思國際，「臺雅竟從未澄清、未提告，更未否認200萬元是黃國昌為個案質詢法務部長的對價」。

第二、「指揮狗仔政治跟監，違反《個資法》及《刑法》，處5年以下徒刑」，黃帝穎表示，黃國昌一再迴避養狗仔政治跟監的資金來源問題，大量跟監的狗仔費用，「恐不只週刊估的千萬元」。黃帝穎質疑，「錢從哪來？」

黃帝穎表示，黃國昌指揮狗仔政治跟監不受新聞自由保障，涉犯《刑法》中的「非法攝錄他人非公開活動罪」，同時違反《個資法》，最重處5年徒刑。

