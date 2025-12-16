黃國昌金主招了！承認匯款千萬 媒體人：「道德長城」崩塌 吃相難看無恥政客

曾投資黃國昌近億的傳產金主招了！匯款1千萬元至「凱思國際」，詹凌瑀直言，黃國昌防火牆一個個倒下，那個為正義咆哮的英雄，已淪為精於算計、吃相難看的政客。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵等爭議，鏡週刊今（16）日再爆料，檢調已掌握1名傳產金主證詞及關鍵金流，證實2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元至「凱思國際」，此筆資金隨後又轉資助《民報》，證明黃國昌就是凱思和《民報》的幕後掌控者。對此，媒體人詹凌瑀直言，黃國昌防火牆一個個倒下，那個為正義咆哮的英雄，已淪為精於算計、吃相難看的政客。

曾投資黃國昌近億的傳產金主招了！詹凌瑀發文表示，週刊一大早「上大菜」，黃國昌長期以來在政壇構築的「道德長城」，在核彈級的報導中已全數崩塌。這不是單純的政治獻金爭議，而是一場精心設計的洗錢、詐欺與權錢交易的醜聞。

「金主倒戈，戳破清廉神話」，詹凌瑀強調，最諷刺的打擊往往來自最親近的人。一名長年資助黃國昌、金額逼近一億元的台派金主，親自向檢調證實「錢就是給黃國昌的」，而黃國昌卻用高翔表弟、安親班老師李麗娟當作「白手套」和「人頭」，成立凱思國際來隱匿資金流向時，那個在立法院高舉揭弊大旗的戰神，原來私底下才是最懂玩弄巧門的藏鏡人。

更令人寒心的是，詹凌瑀提及，週刊揭露黃國昌涉嫌將公權力「標價出售」，把立委職權當成「打擊政敵的商品」，他一邊拿著與鏡電視有宿怨的企業主（黃安捷、陳建平）透過人頭匯入的千萬資金，一邊就在立法院瘋狂質詢羞辱鏡電視；他一邊收受臺雅集團的匯款，一邊在國會自爆「幫了臺雅很多忙」，這已不是選民服務，而是赤裸裸的「拿錢辦事」，將神聖的國會殿堂變成了他個人尋租的交易所。

詹凌瑀說，L姓表弟果然是她之前提過的「賴以強」，黃國昌妻子高翔安插在辦公室監督自己老公跟所有同仁的傢伙，平常扮豬吃老虎，一臉無害樣，真實身份就是爪耙子，想了就全身發毛。

詹凌瑀痛批，黃國昌平時最愛痛批媒體亂象、高喊隱私權，私底下卻是「狗仔隊」的幕後大老闆，利用凱思國際豢養狗仔跟監政敵，掌握黑資料進行政治勒索，甚至連「求真民調公司」都是他左手出資、右手發布數據的製造局，豢養狗仔的雙重標準，不僅無恥，更是對民主機制的徹底踐踏。

詹凌瑀直言，黃國昌犯罪事實的骨牌效應已經開始，隨著金主認罪、人頭曝光、金流對價關係浮上檯面，全變成了他鑽營漏洞的證據。當防火牆一個接一個倒下，那個為了正義咆哮的英雄，已淪為精於算計、吃相難看的政客，這一次，再大聲的咆哮，恐怕也蓋不住金錢流動的聲音了。

