黃國昌金釵初選意外落馬！黃國昌坦言有些驚訝 強調一切按制度走

對於子弟兵初選意外落馬，黃國昌坦言有些驚訝。（資料照，鏡報林煒凱）

民眾黨布局2026大選，被視為黃國昌四大金釵之一的周曉芸，在新北三重蘆洲區市議員初選意外落馬，敗給神秘對手陳彥廷。由於周曉芸提申覆，初選結果尚未出爐，黨主席黃國昌昨（7日）受訪坦言有點驚訝，但強調一切照制度走，會尊重選務工作及複查結果。至於陳彥廷究竟是何人？似乎連白營內部都沒有頭緒。

民眾黨三重蘆洲選民調區初選日前落幕，黃國昌新北三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，傳出她以些微差距敗給陳彥廷，但事後提出申覆，所以初選結果尚未出爐。

周曉芸受訪時表示，身邊沒有人認識陳彥廷，稱對方既沒參加過黨內活動，也非志工出身，基本上不是小草，就是看了報名資料就來報名，面試過程也說不出什麼，台大畢業後找不到相關工作，選擇到家樂福上班，一做就是10年。

黃國昌昨日到地方掃街發春聯紅包，對於子弟兵意外落馬，他坦言有些驚訝，但強調一切都按照制度來走，稱選決會最後面試有遇過陳彥廷，目前周曉芸已提出申覆，為了以昭公信，複查由選務同仁跟委外專家處理，黨部會尊重結果。

談到陳彥廷，新北市議員陳世軒表示，每個人都有權利參選，民眾黨開大門走大路，只要對於公共事務有熱忱都能報名，陳彥廷遵管道報名，黨部一定會尊重民調。陳世軒說，每個人努力的方向可能不一樣，有些人著重空戰，有些人著重陸戰，所以他很難去評斷陳彥廷是否有在經營地方。

周曉芸初選落馬消息一出，馬上引來綠營支持者看笑話，青鳥女神、網紅四叉貓就發文嘲諷，稱黃國昌的四大金釵到處空降，專門擠走在地深耕的民眾黨幹部，結果周曉芸最後輸給完全沒露面的路人（陳彥廷），狠酸黃國昌已成票房毒藥，同時批評周曉芸提申覆是選輸想翻桌，「有黨主席當靠山就是不一樣。」

前民眾黨創黨元老朱蕙蓉也發文表示不意外，直言過去她和周曉芸去作街訪，認出她的民眾比周曉芸多出3倍，要周曉芸認真一點。

