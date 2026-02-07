黃國昌金釵子弟兵「初選輸黨內素人」！四叉貓酸：票房毒藥

政治中心／徐詩詠報導

民眾黨主席黃國昌在沒了立委身分後，成為陽春黨主席，不過，他除了高調宣布投入新北市長選舉外，也積極安排子弟兵布局議員選戰。但在新北三重方面，被視為四大金釵的周曉芸日前黨內初選輸給素人，意外落馬，讓網紅四叉貓大酸黃國昌根本是票房毒藥。









黃國昌金釵子弟兵「初選輸黨內素人」！1關鍵讓四叉貓大酸：票房毒藥

周曉芸（左）意外在初選中落馬。（圖／民視新聞資料照）

四叉貓在臉書指出，黃國昌的四大金釵到處空降，專門擠走在地深耕的民眾黨幹部，例如新北三蘆的李有宜就被周曉芸（四金釵之一）逼走。但隨著黨內初選結果出爐，四叉貓點出：「黃國昌加持的周曉芸輸給完全沒露面的路人，這次黃國昌已經變成票房毒藥了吧！」

廣告 廣告

黃國昌金釵子弟兵「初選輸黨內素人」！1關鍵讓四叉貓大酸：票房毒藥

先前傳出黃國有意讓周曉芸空降，讓在地經營的李有宜不滿退黨。（圖／民視新聞資料照）





此外，傳出周曉芸已經申請複查，讓四叉貓實在看不下去，稱：「周曉芸輸了還想翻桌，有黨主席當靠山就是不一樣，有沒有這麼難看呀？」黃國昌子弟兵落馬讓網友笑翻喊「想看國昌老師去幫館長帶貨」、「真的是輸不起」、「掃把星真的不是叫假的」、「對手甚至沒經營地方耶，是不是可以說成連草都不支持國昌」。









黃國昌金釵子弟兵「初選輸黨內素人」！1關鍵讓四叉貓大酸：票房毒藥

傳周曉涵已針對初選結果申請複查。（圖／民視新聞資料照）





原文出處：黃國昌金釵子弟兵「初選輸黨內素人」！1關鍵讓四叉貓大酸：票房毒藥

更多民視新聞報導

黃國昌新北「必入死局」？媒體人預言2悲慘結果：注定透支

李貞秀陷國籍爭議！1關鍵媒體人「揭滿滿惡意」：就是壞

前立委坐北車大廳地板「揭真實感受」！網瘋問「這」買太多嗎？

