黃國昌金釵落馬！周曉芸談對手家樂福十年

▲黃國昌金釵初選落馬！周曉芸談對手「家樂福十年」惹歧視爭議致歉。（圖／周曉芸臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨新北市議員初選爆冷門，被視為黨主席黃國昌子弟兵的「四大金釵」周曉芸意外落馬，敗給對手陳彥廷。周曉芸直言對結果感到驚訝，還說對手並非志工出身，且在面試時表現生澀、對提問答不太出來，更提到對方自述台大畢業後，長達十年在家樂福上班的經歷。

媒體人吳靜怡於Threads發文質疑，周曉芸在受訪時稱對方是因為「找不到工作」才去家樂福，這種說法是在瞧不起超市員工，批評政治人物不該因為輸了初選就嗆對手職業，認為老實上班十年並無不可，此番言論被解讀是歧視基層勞工。

周曉芸臉書發聲明致歉，她澄清，提及對手求職經歷實則是為了澄清外界誤傳對手是某位醫師的謠言，發言中關於台大畢業後尋職無果、進入家樂福服務十年的細節，皆是引用陳先生在面試時的自述原話。周曉芸表示，由於受訪時表達不夠精確且未交代完整前因後果，才導致言論被片面解讀為對陳先生工作能力的否定，甚至引發歧視賣場工作的誤會，這絕非她的本意。重申「職業不分貴賤」是她堅持的價值。她強調，每一位兢兢業業的勞工都值得最高敬意，陳先生在賣場服務十年的毅力，正是台灣勞工腳踏實地的縮影，絕不該被視為負面評價。

