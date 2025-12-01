論壇中心／綜合報導

民眾黨發言人李有宜昨日（11月30日）突然宣布辭職並退黨，外界推測應與黨主席黃國昌在三蘆地區力挺的周曉芸空降爭取參選議員一事有關。曾與黃國昌在時代力量共事的台北市議員林亮君表示，早就一直提醒民眾黨的人要「站對邊」，如果不是黃國昌的人，除了資源分不到之外，可能連選舉的機會都沒有。

林亮君《台灣向前行》節目中指出，過去黃國昌不管在街頭、時代力量，或是現在的民眾黨，最大的問題就是「在人際關係的維持上，出現衝突、矛盾的時候不處理」。林亮君進一步表示，黃國昌要大家都聽他的，但有不同意見出現時，就選擇不處理，「你覺得怎麼樣那你家的事，反正我現在就是要這麼做」，自然就會形成「一言堂」，如果立場、意見與黃國昌不同，可能就會被他「歸類在另外一邊」。目前民眾黨內「非昌系」的人馬很可能被排擠，先是新北市、相信未來在其他縣市也會發生同樣的情形。

主持人張孟琦詢問林亮君「有因此這樣被排擠過嗎」？林亮君否認並透露，當時是在前時力黨主席林昶佐的麾下，「所以我們就是台北市自立自強」。同場來賓政治評論員黃益中補充，在林昶佐的麾下的3個女生選台北市議員全上，而黃國昌操盤的新北市卻「全滅」。對此，林亮君也笑稱「站對邊很重要」。

原文出處：「黃國昌金釵」逼退李有宜？林亮君：早提醒民眾黨的人要「站對邊」！

