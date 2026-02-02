黃國昌銃康柯文哲？陳佩琪喊「搞清楚了」 親自教學如何買下大安區房子
記者陳思妤／台北報導
前民眾黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌日前一起到南門市場發春聯，一位自稱柯文哲學妹的女子陳情怒喊，為什麼她買不起台北市大安區的房子。而一旁的黃國昌被網友發現，這名女子現身前，他剛好向鏡頭外「挑眉」，質疑根本是他「銃康」柯文哲。對此，柯文哲的太太陳佩琪昨日說如果黃國昌有弄，她要去討公道，她今（2）日發文說自己終於搞清楚了，她覺得很詭異，認為女子應該去問執政者，也應該要找理財顧問、購屋計畫。
柯文哲和黃國昌一起發春聯，結果遇到女子陳情，今年35、36歲，「為什麼我買不起台北市房子？」在大安區長大，但連她家旁邊的房子都買不起，考上醫學系為什麼淪落到買不起房子。黃國昌不僅一看到女子上前就低頭秒閃，還被發現，在女子出現在鏡頭的前一刻，他剛好對著鏡頭外挑眉。
對此，陳佩琪昨天被網友問到，「黃國昌弄妳老公，妳沒想法？」她回應，「怎麼弄啊？我跟國昌老師有賴（LINE），你跟我講，國昌真的有弄，那我去幫老公討公道」。
陳佩琪今天也再度發臉書，又繼續批評司法，還說檢察官說要押就押，法官也是延押再延押，更高層就是抗告駁回再駁回，當醫生的都知道，「我們這種年紀了，是能有幾條命去跟他們這樣拚搏啦，原來要弄死一個人，動動筆就行…」。她稱，網友講的玩笑話， 法界朋友看看就好，心想最近身旁那麼多律師朋友的幫忙，萬一得罪了人，若哪一天我們的律師火大說不幹了， 那可糟了…
陳佩琪還說，有一個網友說她講的東西啊都是「貶過於褒」叫她不要再寫了，何苦來哉呢，「哈哈！先生是莫名其妙被起訴28.5年呢，要我不要澄清、不要喊冤？為何這一小撮人要一個受害者的太太禁聲、這是什麼道理？還是我寫到某族群的心坎痛處去了？」她又說，如果自己講的若有引用不實或造假的資料，不管是哪一份、包括自己提出的存提款表、報稅收入憑單或兒女留學費用，要是陳述不實或造假，「歡迎北檢抓我去關…」。
陳佩琪接著提到，直到昨晚「才搞清楚」，原來媒體說的阿北被黃國昌銃康的事情竟是這種？她是覺得很詭異啦，那人自稱是唸台大醫學系的，但夫妻都不認識，會是年齡落差嗎？夫妻是唸台大醫學系的都不認識，媒體卻影射唸法律的黃國昌認識她？
陳佩琪說，原來是一個女生說她35歲買不起她原本住的大安區附近房子的這件事，然後跑來目前台北市沒行政權、且目前也非執政的民眾黨活動來陳情…有個媒體人說的很對，一般醫學系畢業是25、26歲左右，陳情女子說她35歲了， 意思是畢業九到十年了，她問為什麼買不起大安區房子 這問題是該要問前總統蔡英文和現任的賴清德才對，因為這10年來都是民進黨執政，難道有人天真到以為台北市長可以決定房價這種大事嗎？
陳佩琪接著發表她的「個人意見」，她認為台灣高房價是金管會長期採低利率所導致，怕升息影響到中小企業的借貸成本，長期不敢升息，導致借貸成本低廉， 游資充斥，錢沒地方可去(過去幾年股市長期不振，只是到最近股市才因為AI崛起而熱絡起來，但說實在的，投資高股息類股的傳統股民還是慘兮兮的，只好投入房市炒房，才導致房價逐年高漲；另外個人是覺得遺贈稅的調降、導致海外資金大舉回流，也是因素之一，其實柯文哲在台北市長任內已經盡全力推動多處公宅的興建了。
陳佩琪又說，買房和唸什麼校系說實在的關聯不大，就算醫生收入好和職業有些相關，但也和唸的學校無關，這位女士應該找中央級的總統和金管會主委問問他們為何近年台灣房價如此飆漲，讓她買不起大安區的房子，還要問執政者的因應之道是什麼，「另外自己則要找一下理財顧問、規劃一下自己的購屋計畫…」。
陳佩琪也透露自己的購屋計畫，「我和先生在2011年、夫妻約五十歲左右買下了大安區信義路上的房子，從結婚以來， 我就開始擬定購屋計畫、並確切執行… 小孩唸書都唸公立學校、不買車、出門搭公車捷運、不請傭人、家事和清潔工作自己來、自己買菜自己煮、不買名牌奢侈品，這樣我們50來歲終於有了現在的大安區房子…」。
