黃國昌閃電訪美後對軍購預算態度轉彎？羅智強：在野會共同努力

〔記者林欣漢／台北報導〕台灣民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，對外聲稱去談關稅、軍購，外界關注黃訪美後，是否會對軍購預算的態度轉彎，以及此行是否有與國民黨溝通？對此，國民黨團書記長羅智強今表示，國民黨、民眾黨的溝通非常順暢，即便黃國昌人在美國期間，也有保持密切聯絡，包括週五院會即將提出的各項法案，行政院不提出新興計畫動支案等。他強調，在野監督濫權總統的決心是十分堅定的，國民黨樂見黃國昌訪美進行台美溝通，在野還是會攜手共同努力。

黃國昌今日上午召開記者會說明訪美成果，黃國昌指出，預期國防部下個禮拜，會在國防外交委員會，透過秘密會議的方式，說明國防特別預算的涵蓋範圍。民眾黨將自提草案，相關內容他已在華府說明清楚。

