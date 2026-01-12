即時中心／張英傑報導

民眾黨立法院黨團總召、黨主席黃國昌昨天（11）日突然出訪美國，對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（12）日表示，這次黃國昌快閃美國行真正的目的，應該是民眾黨前主席柯文哲重出江湖太搶戲，黃國昌一夕淪為邊緣人，在台灣沒了容身之地，只好出國找能大作文章、搶戲作秀的戲碼。

對於黃國昌的閃電率團訪美行為，吳思瑤今日在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪時，她表示，黃國昌永遠在打臉自己跟雙標，過去他義正辭嚴的批判這些會期中出國的立委是「薪水小偷」，以及大罵別人去利用任期「畢業旅行」，這都是黃國昌過去說的話，但是黃國昌就是「雙標昌」，再一次看到例證。

吳思瑤指出，「我們倒是納悶，到底是軍購跟關稅，是可以用快閃的方式來進行的嗎？黃國昌是要「割稻尾」，還是要做他個人政治聲量的舞台呢？」

隨後，吳思瑤痛批，黃國昌不要消費國家重要的國防軍購，也不要消費行政部門5次實體談判關稅作為。這次黃國昌快閃美國行的核心，真正的目的，應當是柯文哲重出江湖太搶戲，黃國昌一夕淪為邊緣人，在台灣沒了容身之地，只好出國去找能夠大作文章、搶戲作秀的戲碼。

她指出，不管是軍購或關稅，不過就是黃國昌拿來做幌子，就不必跟他認真了。

吳思瑤說，倒是要呼喚黃國昌及民眾黨，「延會是你提的，趕快回來審法案吧。」黃國昌自證其罪，提延會卻落跑當「薪水小偷」，延會毫無正當性。

原文出處：快新聞／黃國昌閃電訪美惹議 吳思瑤點出「1關鍵」

