黃國昌閃電訪美！他諷：會不會跟柯文哲一樣，回國後手機就不見了？

黃國昌閃電訪美，聲稱要去美國談軍購、關稅，張益贍嘲諷，會不會跟柯文哲一樣，回國後手機就遺失不見了？ 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，聲稱此行是要去美國談軍購、關稅，今（14）日清晨返台，宣稱見了美方人士談及軍購議題，但卻因默契不能對外說明。對此，政治評論員張益贍表示，黃國昌的畢業秀劇本寫好了，將會領銜民眾黨團提案「軍購條例」付委，就看準不準，並嘲諷，會不會跟前主席柯文哲一樣，回國後手機就不見了？

結束3天訪美行程，黃國昌表示，出訪期間，他們要向美方相關單位傳達的資訊，都清楚傳達了，想要得到的資訊，也相當高比例得到了，但基於AIT的請求與對美方的尊重，無法轉述會中美方官員所說的話，這是基於雙方彼此的互信與尊重，還透露自己「72小時沒有換衣服」。

張益贍13日發文指出，說真的，只要白藍通過總預算、軍購條例，你們要用什麼理由「下台階」都可以，但不要美國連「電梯」都搬出來了，你們還不下來。針對藍白7度封殺總預算、國防預算等案，張益贍大嘆，黃國昌赴美後的第一次「電梯」，民眾黨還是不下台階，「溫馨提醒民眾黨的6名立委，1月31日前你們只剩下2次程序委員會和3次院會的機會」。

張益贍另又發文直言，黃國昌的畢業秀劇本寫好了，1月30（五）黃國昌領銜民眾黨團提案「軍購條例」付委，就看準不準；並狠酸，黃國昌閃電訪美，會不會跟柯文哲一樣，回國後手機就遺失不見了？

柯文哲2023年參選總統時訪美，手機在舊金山機場過安檢時遺失，卻將雲端備份資料通通刪除，檢廉查出，柯在訪美前一天密會威京集團主席沈慶京，時間點遭質疑太過巧合，是在湮滅證據？

