黃國昌閃電訪美！ 她分析背後目的：「向美傳遞訊號」藍白正互相拆台

黃國昌昨天宣布閃電訪美。（鏡報李智為）

民眾黨主席黃國昌昨（11）日閃電出訪美國首府華盛頓，稱要聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，名嘴吳靜怡今天分析，「立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台」。

黃國昌訪美、鄭麗文盼訪中 藍白政治博弈正走入戰略分水嶺！

吳靜怡指出，誰能代表「非綠」陣營，定義台灣的對外路線與未來政策？黃國昌是柯文哲遊走三角形策略的棋子，啟動訪美是最快速切割國民黨極端親中的路線，民眾黨企圖穩住中間選民與年輕世代，向美方遞出訊號，民眾黨才是真正的國會關鍵少數力量，不是小藍八、焦阿八，是可以溝通的在野黨；與此同時，更能向美方突顯，鄭麗文所代表的國民黨新路線就是單壓共產黨、非台灣多數認同的民主路線。立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台。

國民黨民調結構性下滑 民眾黨緩慢但持續上升

吳靜怡說，「川普、關稅」是去年度台灣搜尋熱度最高的政治經濟關鍵字之一，民調顯示台灣親美路線支持度超過3成，但親中、統一路線僅剩約一成，民眾黨而言，這正是拔草測風向時刻，是生存本能，反觀國民黨，目前正承受極大的地方與區域立委壓力。

廣告 廣告

吳靜怡認為，國民黨企圖將總預算案切割、挑項審查，當作政治談判工具，而阻擋國防預算，卻被外界清楚解讀為「鄭習會」的籌碼，面臨今年大選即將到來，藍白不能再綁一起！

國防預算才是民眾黨的試金石！

吳靜怡說，關鍵問題其實不在黃國昌，而在柯文哲，如果柯文哲要擴大政治影響力，他必須解開的，是「國防預算」這個結，柯文哲競選總統提過，台灣國防預算要提高、國防建設應與美方展開更實質的聯合生產，換言之，民眾黨要如何支持國防預算，讓外界認為不是盲從民進黨？又能給國民黨支持者交代，去美國就是找解方。

「黃國昌為什麼要提關稅」，吳靜怡指出，（黃國昌）提到政績只有脫褲爛，所以他為了要提高跟李四川的競爭度必須要有所動作，黃國昌的存在，本身就能補上李四川最弱的年輕人、中間選民兩塊板，這也解釋了為何黃國昌必須透過「關稅、國防、訪美」這些議題，來平衡他過去在政策面上的爭議與破口，「民眾黨，到底要不要承擔關鍵少數的責任？最後的決定權，往往落在民眾黨自己手中」。

更多鏡週刊報導

快訊／黃國昌今率團閃電出訪華盛頓 將與美國政府談國防、高關稅

睽違798天！林昀儒拿下WTT男單冠軍 直呼「沒想過可以奪冠」

日本驚悚命案！餐廳老闆涉殺人「遺體藏牆壁」 照常營業「讓顧客伴屍用餐」