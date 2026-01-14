即時中心／張英傑報導

民眾黨主席黃國昌結束閃電訪美行程，今（14）日凌晨返台，隨後他在早上9時30分召開記者會，向外界報告出訪成果。他說，民眾黨要向美方傳達的資訊，都清楚傳達，而想要得到的資訊，也相當高比例得到。不過，時事評論作家趙曉慧今日在社群平台發文痛批，黃國昌的作法都是「炒短線」，只求媒體曝光與聲量。

趙曉慧指出，黃國昌的美國之行，把自己從「俗辣」繼續秀下限毀成「小丑」，被當成笑話看，無論他做什麼，都是作秀演戲而已，刷個人的存在感；劇本千篇一律，眾人皆醉唯黃國昌獨醒，這個世界崩壞，別人都是大魔王，只有黃國昌是正義之神，他是救世主，需要靠他搶救；作法都是炒短線，求媒體曝光與聲量，哪裡有聚光燈，他就往哪裡跑，這邊沾沾，那邊沾沾；即使他離開立法院，他依舊會把手伸進來，「最後一事無成」。

接著，趙曉慧痛批，黃國昌玩焦土策略，不惜賠上整個國家的虛耗，也要滿足他個人的英雄感，這個人的腦袋很簡單，就是一種「黃國昌式的線性思維」，就是「先設定一個假想敵 → 靠黃國昌來主持正義」，只懂得揮拳頭，只懂得來硬的，而且要立即能收割。

不僅如此，趙曉慧分析，除了這個線性思維，他腦袋裡一片空白，不知道什麼是「定力」、「謀略」、「下大棋」、「安定人心」，支持他的人是一群「討厭民進黨」的群體，即使民進黨執政讓他們的股票賺錢、買房子賺到漲幅、長照替他減輕重擔，他們也不願意承認民進黨比藍白還要能做事。

原文出處：快新聞／黃國昌閃電訪美 她砲轟「炒短線」繼續秀下限

