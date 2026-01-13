黃國昌閃電訪美 對會晤內容三緘其口

民眾黨主席、立法委員黃國昌。(劉祐龍攝影)

台灣民眾黨主席黃國昌今(13)日率團訪問華府，先後拜會白宮國家安全會議及美國在台協會（AIT）華盛頓總部，但對實際會晤對象與討論內容全程保密，未對外說明細節。





訪團成員包括候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇。一行人上午在AIT執行理事藍鶯陪同下，進入白宮國安會所在的艾森豪行政辦公大樓，會談時間逾一小時。下午則轉往位於維吉尼亞州的AIT總部，美國國務院中國與台灣議題研究員莊宛樺等人亦現身同棟大樓。

黃國昌於會後離開AIT時，未發表任何談話，對於會晤層級、討論議題，以及美方是否關切台灣國防預算、民眾黨立場等問題，均未回應。期間外媒報導，美國接近與台灣達成貿易協議，輸美關稅可望降至15%，台積電也可能擴大在美投資，但黃國昌未證實相關議題是否納入會談。





民眾黨訪團預計14日清晨返抵台灣，並將召開記者會說明訪美成果。黃國昌出發前表示，此行重點在於軍購與高關稅議題，希望與美方坦率交換意見，取得可信賴資訊，並強調支持國防自主、同時反映民意，是在野黨的責任。