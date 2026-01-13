即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌昨（11）日宣布將「快閃」訪美，對外稱此行將就軍購、關稅等議題與美方交流。週一接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部，除AIT執行理事藍鶯陪同外，美國國國務院官員也現身AIT總部。然而，對於實際拜會對象與交流內容，黃國昌本人始終低調，未透露細節；對於外媒報導台美關稅傳將降至15％、與日韓相同水準，黃國昌也未證實在交流期間有談及此事。

根據《中央社》報導，黃國昌、候任立委王安祥、民眾黨立院黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇美東時間週一（12日）清晨抵達華府，約在上午10時前往白宮國安會所在的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building），在藍鶯（Ingrid Larson）的陪同下會談逾1小時。

廣告 廣告

訪團一行在下午1時趕赴美國在台協會（AIT）位於維吉尼亞州的總部，國務院中國與台灣議題研究員莊宛樺（Jessica Drun）等人也現身同棟大樓。約2小時後黃國昌踏出AIT大門，未發表談話；對於會晤對象、討論議題，美方有無當面關切台灣國防預算，以及民眾黨是否將持續封殺國防特別條例等議題，黃國昌皆三緘其口。

就在黃國昌清晨抵達華府前，《紐約時報》（New York Times）引述知情人士報導指出，美國已接近與台灣達成貿易協議，對台進口關稅將降至15％、與日韓相同水準；報導也透露，台積電將在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。然而，黃國昌未證實與美方對話期間，是否談到15％為最終關稅稅率，多次以「謝謝」回覆後，便搭車離去。

民眾黨訪團晚間從華府搭機離境，黃國昌在啟程前便提到，14日清晨返台後會盡速召開記者會，報告訪美所得到的資訊與成果。

原文出處：快新聞／黃國昌閃電訪美！接連拜會白宮國安會、AIT總部 交流細節全保密

更多民視新聞報導

LIVE／高雄市長初選結果即將揭曉 陳其邁最新回應

蔡正元突自爆三中案起因！受馬英九拜託「幫籌錢內幕」全說了

傳台美關稅15％！台股早盤強勢大漲逾400點 台積電開1720元新天價

