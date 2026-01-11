黃國昌閃電訪美！柯文哲曝「有先討論過」：民眾黨盼直接與國際接軌

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨今（11日）宣布，黨主席黃國昌今下午5時半將閃電出訪美國華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，創黨主席柯文哲受訪表示，黃國昌在出訪前也曾先與他討論過，希望直接與國際接軌。

柯文哲表示，台灣在國際上之所以具有重要地位主要有2原因，第一是地緣位置，台灣的國防安全牽涉到印太第一島鏈的防衛問題。既然美國是台灣最重要的盟國，而民眾黨又是台灣的關鍵政治力量，因此他們希望能更直接地與國際接軌。

再來，柯文哲提到，台灣目前的關稅為「20%＋N」，相較於日本、南韓仍然偏高。儘管全球高階晶片大多由台灣生產，對美國的出口順差也相對較大，但不能因此就讓台灣面臨較高的關稅。這次是由黃國昌親自率團訪美，相關細節與說明還是由黃國昌本人進一步說明會比較清楚。

