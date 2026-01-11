黃國昌閃電訪美！網挖他曾嗆出訪立委「安排畢業旅行」 打臉自己被酸爆

政治中心／黃韻璇報導

民眾黨2年條款時限將屆，民眾黨主席黃國昌即將離開立法院。然而民眾黨昨（11）日卻閃電宣布黃國昌出訪消息，黃國昌於昨下午親自率團前往美國首府華盛頓，稱此行聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。面對黃國昌在任期最後閃電訪美，政治粉專就挖出黃國昌過去言論，曾酸其他立委在即將卸任時出訪，是「安排畢業旅行」、「花人民納稅錢花得爽歪歪」，如今這段話打臉自己。

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌11日結束新北後援會成立大會後，隨即赴桃園機場搭機赴美國華府，訪團包括即將就任的台灣民眾黨候任立委王安祥、立法院黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇。登機前黃國昌受訪說明，此行定調「閃電、精準」，一行人昨晚7時50分出發，1月12日清晨抵達美國華府進行一整天拜會後，隨即於當晚搭機返台，預計於台北時間14日清晨5時返抵國門後於立法院召開記者會，對國人清楚說明出訪成果。

黃國昌率團搭機赴美國華府參訪。（圖／翻攝自民眾黨直播）

黃國昌指出，特別感謝美國政府相關部會，儘管美國正值聖誕與元旦等連續假期期間，美方仍在極短時間安排相關部會與台灣民眾黨對接，以進行直接溝通交流。這次前往華府最主要目的是針對國人關心的軍購與關稅議題，得到美方可信賴的資訊，表達台灣人在議題上關切角度。不過，參訪單位與對象基於彼此間互信默契，這時候無法清楚詳細報告。

政治粉專「Mr.柯學先生」就挖出黃國昌過去的言論，他曾嗆在立法院會期中要出國的立委，表示「看要搞什麼事情趕快搞一搞」、「安排畢業旅行」、「快要卸任了嘛！好好玩一玩嘛！」、「花人民納稅錢花得爽歪歪」、「立法院在會期中耶」、「我話講到這裡，你自己心理有數，你好膽上飛機試試看」，如今自己卻閃電出訪，粉專就批評「黃國昌講的話真的跟放屁一樣，初一十五不一樣！看看他以前怎麼罵會期中要出國的立委！現在自己要去就是光明正大？笑死」。

更多三立新聞網報導

黃國昌突訪美稱要談國防及高關稅 民進黨：時間可議、動機可疑

柯文哲讓陳昭姿留任另有目的？鍾年晃：當民眾黨團總召

閃電訪美行程曝光！黃國昌不公開參訪單位：盼獲第一手可信賴軍購資訊

黃國昌突訪美 吳思瑤酸：在台灣沒戲唱只好出國去 軍購、關稅都是幌子

