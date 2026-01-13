黃國昌閃電訪美 藍前駐華府學者：試圖在美中之間玩避免戰術

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌11日率團訪美，先後拜會白宮國安會與美國在台協會（AIT）華盛頓總部，美由執行理事藍鶯（Ingrid Larson）陪同，同時有國務院官員到場。國民黨國際部前副主任黃裕鈞今（13日）則解讀，從長遠來看，民眾黨正試圖在美中兩強之間玩一套「避險」戰術，並為了在接下來的全國性大選中洗刷親中標籤，形塑「第三條路」。

對於此趟美國行，黃國昌行前說明，此行最主要目的是針對軍購及高關稅議題，希望有機會從美方得到直接可信賴的資訊。另根據民眾黨12日晚間公開的影片，指訪團抵達華盛頓，將與美方5個部門進行實體會議，預計14日清晨抵達台灣後召開記者會，報告訪美所得到的資訊跟成果。

廣告 廣告

黃裕鈞表示，這兩天黃國昌閃電訪美，不僅是為了獲取軍購預算的第一手資訊，更是一場針對 2026 甚至 2028 大選的國際實力展示。身為在野同僚，他們樂見更多力量一起打破民進黨長期對「國安議題」的資訊壟斷。

黃裕鈞表示，過去國防預算的解釋權長期握在執政黨手中，黃國昌這次直接「接通華府水管」，就是要向選民證明，在野黨監督預算不是為了卡國防，而是要透過專業監督，找回國安議題的詮釋權，不讓資訊被單方壟斷。

黃裕鈞認為，從長遠來看，民眾黨正試圖在美中兩強之間玩一套「避險」戰術。在華府強調監督國防與關稅、在北京維持務實對話。雖然在「親美和中」的大框架下，這套模式目前很難與國民黨做出明顯區隔，但這顯然是為了在接下來的全國性大選中，洗刷親中標籤並形塑「第三條路」。

黃裕鈞指出，這次訪美是否成功，關鍵在於美方到底給了什麼層級的閉門會議？美方如何看待這股關鍵少數的槓桿力量？然而，這樣的互動也再次證明了國民黨主席朱立倫當年堅持恢復國民黨駐美代表處的高瞻遠矚。 當時就是看準了在野黨不能在華府失語，現在民眾黨跟進這套「華府對話」模式，正說明了當年的戰略完全正確；唯有在野陣營在華府有聲音，才能真正制衡民進黨的單方面說詞，提供藍綠以外、更符合台灣利益的務實選擇。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

曝內部民調較支持江啟臣 民眾黨中央委員籲國民黨快決定人選

華府人士籲勿因政黨歧見影響國防？ 黃國昌嗆：綠御用記者捏造、帶風向