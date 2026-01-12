黃國昌閃電訪美 鍾佳濱批雙標、酸上回訪日僅「與桌子合影」

民眾黨主席黃國昌率團閃電赴美，稱此行聚焦國防軍購及關稅等議題。民進黨立法院黨團今（12）日召開記者會，媒體提問黃國昌返台後，針對1.25兆軍購案是否可能提出解方或共識。對此，黨團幹事長鍾佳濱批評黃國昌「雙標」，並稱若黃國昌真認為國防軍購條例「非常重要」，歡迎返國後向國人說明如何讓條例儘快付諸審查；鍾佳濱也酸黃國昌過去倉促出國，回來往往讓國人覺得「出去跟自民黨總裁的桌子合影」，好像不是什麼很重要的事情。

廣告 廣告

鍾佳濱指出，黃國昌過去曾在會期期間批評其他委員出國考察或參訪並質疑「放著會議不開卻出國」，他認為這樣的批評「有失公道」；如今黃國昌自己匆忙出訪，且稱此行聚焦軍購、關稅等議題，他因此批評這是「雙標」。

鍾佳濱表示，黃國昌「這麼匆忙」出國，卻把總預算的審查「棄之不顧」，也把軍購特別條例擋下，接著發動對總統的彈劾案，本週內要進行公聽會及審查會，但外界往往看到他似乎把這些事情置諸腦後。鍾佳濱說，若黃國昌真認為國防特別軍購條例審查重要，返國後就應向全國民眾交代，如何儘快讓條例付諸審查，「這才是正辦」。

鍾佳濱最後也說，希望黃國昌這次從美國回來，能真正聽到民主同盟國對台灣在共同負擔區域和平防衛上應盡何種責任，並向國人說明。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

黃國昌率團閃電訪美談國防軍購、高關稅 盼獲第一手正確資訊

人工生殖法卡關！黃國昌痛批綠委刻薄、為反而反

柯文哲拜會韓國瑜 韓國瑜送上首張「馬上幸福」春聯