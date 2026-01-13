黃國昌閃電赴美！他斷言黃國昌想包牌：回來說「支持軍購但總統不報告」

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前前往美國，與美方討論關稅、國防等議題。政治評論員王智盛今（13）日在三立新聞《前進新台灣》節目指出，美方是暗示黃國昌「好好跟你『溝通』軍購的問題，民眾黨不要再擋了」。他認為黃國昌想要包牌，但又知道一定會被抨擊，因此將壓縮成「馬拉松式」行程。他預測，黃國昌回來後又會說自己支持軍備，但批評總統不來報告，「這一切不是我的問題，黃國昌老師絕對不會有問題」。

王智盛表示，美方某種程度就是暗示黃國昌「你來，只是要好好的聽我們跟你講，好好跟你『溝通』軍購的問題，民眾黨不要再擋了」。他表示，黃國昌一方面想要包牌、多討好，他想要去，可是又知道一定會被大家講成一片，只好想辦法壓縮到「馬拉松式」的行程。整個來看美方是要黃國昌去，AIT覺得不滿意，「我就讓你實地來講完之後，回去看你怎麼表現」。

王智盛指出，黃國昌一定跟美方說「你們講得很清楚，講得我都懂、我都支持」，回到台灣後黃國昌一定抱怨民進黨政府不跟他溝通，因此他特別跑去美國溝通，但仍會要求總統前往立法院國情報告，跟立法院說清楚。「又把那個東西當檔箭牌，說『我支持』，回來又跟人講說『我支持啊！但是賴總統不來報告』」，「這一切不是我的問題，要不國民黨的問題、要不民進黨的問題，黃國昌老師絕對不會有問題」。

※上述言論，僅代表節目來賓之立場。

