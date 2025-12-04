黃國昌閉門演講稱「不幫藍營說話」 綠黨團批自我矛盾：難怪黨支持度是個位數

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

東吳大學昨晚邀請民眾黨主席黃國昌演講，除批評國民黨親中，更稱不會幫國民黨講話，國民黨要面對自己過去犯的錯，引起外界質疑其藍白合立場。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（4）日直言，黃國昌就是典型的見人說人話，見鬼說鬼話，完全沒有標準，難怪現在民眾黨支持度是個位數。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱認為，黃國昌不是問A答B，也不是雙標，而是沒有標準。（資料照）

黃國昌3日晚間赴東吳大學以「社會運動的下一步，走進體制的抗爭者」為題進行演講，主辦方特別規定不開放學生直播與拍照。據《三立新聞網》報導，學生在問答環節，黃國昌被發現批評國民黨親中，更說國民黨要自己面對過去犯的錯，他不會幫國民黨講話，甚至談及《紀念日條例》新增5天假時稱，自己年輕對抗過國民黨，曾自我懷疑是否該藍白合作，還給勞工5天假。

廣告 廣告

鍾佳濱今早在立法院受訪表示，過去外界對黃國昌都有一個印象，就是他面對媒體提問總是「問A答B」，但有時候他領導民眾黨團在立院內表決卻是雙標，此一時彼一時，昨日之我跟今日之我互相矛盾。

鍾佳濱說，如今大家看到黃國昌對學生閉門演講、沒有媒體採訪，他的態度更符合人家說的「見人說人話，見鬼說鬼話，直到鬼打牆」，今天學生想聽什麼樣的立場，他就用什麼樣的態度回應，學生反對什麼政治主張，他就絕口不提，甚至表達自己也是那樣的政治主張，完全沒有一個標準

鍾佳濱認為，黃國昌不是問A答B，也不是雙標，而是沒有標準，依照在場的人想聽什麼，他就給什麼，典型的見人說人話，見鬼說鬼話，說同學愛聽的話，維持自己在小草們心中的正義形象，「這一點被戳破之後，我想難怪現在民眾黨的支持度已經是個位數。」

更多FTNN新聞網報導

黃國昌稱不扯新北市後腿 綠黨團揭「恐怖情人」話術：不是新郎就不會鬧場？

黃國昌與高市早苗辦公桌合影 鍾佳濱提柯P訪日酸爆：民眾黨不擅跟真人合照？

大局為先！鄭麗文烙重話 凡惡意破壞「藍白合」將祭黨紀處分

