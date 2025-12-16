黃國昌開嗆「辦我辦到什麼地方了」！沈伯洋抓包「老師大卡BUG」開吐槽

政治中心／綜合報導



民眾黨主席黃國昌日前捲入「狗仔風波」，背後真相是外界持續關注的焦點，16日一段黃國昌接受訪問畫面在網路瘋傳，記錄下黃國昌開嗆「辦我辦到什麼地方了」、「什麼時候要道歉」等公開言論，沒想到卻被民進黨立委沈伯洋留言抓出「這重點」忍不住吐槽了。





民眾黨主席黃國昌捲入「狗仔風波」後，16日一段受訪畫面在網路瘋傳，引發外界關注。（圖／民視資料照）

16日一段民眾黨主席黃國昌公開接受訪問期間，瞄準開嗆的影片，吸引超過26萬名網友瘋看，只見黃國昌表示：「我再問一次，鏡電視說有港資中資，要用反分裂法、要用國安法辦我辦到什麼地方了？」，並詢問「什麼時候要道歉」，說完就轉身離開、嚴肅神情全被拍下，緊接著影片還傳出現場「謎之背景音」針對黃國昌評價，其中就有「好可怕哦」、「他這已經是很溫柔的樣子了」、「有有有、今天有比較溫柔」等討論，讓網友提醒「訪問完記得關麥喔」。

民進黨立委沈伯洋隨後點出黃國昌提及「反分裂法」的發言疑點吐槽，進一步引爆網路討論。（圖／翻攝自Threads）

此段畫面在網路掀起討論，更釣出民進黨立委沈伯洋跳出來留言，他抓出黃國昌發言「1處大BUG」疑惑吐槽：「欸不是『反分裂法』是中國的法律，還是他在講別的事情？」，沈伯洋留言公開更讓超過3萬名網友到場討論：「說漏嘴了」、「我剛才問一樣的問題」、「被奪舍了」、「噗」。





