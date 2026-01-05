即時中心／綜合報導

檢調持續偵辦民眾黨主席黃國昌涉貪案，根據媒體掌握，專案小組在跨年前夕首度約談凱思國際負責人李麗娟，由於相關金流已過濾完成，證明黃國昌才是凱思國際的實際負責人；另外，凱思國際金流水位高達3、4千萬元，明顯與李麗娟的薪資、財力不符，加上狗仔、金主與李素無往來，說詞明顯與物證兜不攏，恐被改列貪汙被告。

根據《鏡週刊》今（6）日報導，專案小組首度以被告身分，在跨年前夕約談凱思國際負責人李麗娟。李在律師陪同下低調現身，對檢調提問有備而來，幾經思考才回答，就連看筆錄也反覆思量；一副小心翼翼模樣，不禁讓人質疑是否深怕說錯話，讓檢調順藤摸瓜，一路辦到黃國昌。

廣告 廣告

然而，凱思國際與李麗娟等人在金融機構往來的金流，早已被檢調勾稽比對完成。李是高翬成立的耘力國際旗下安親班老師，不只扮演黃國昌夫婦的家僕，也是他們小孩的保母，還充當黃的人頭，由耘力國際固定支付她薪水，雙方金流明確。

由於凱思國際成立的第一桶金，即由李麗娟與黃國昌的姻親表弟賴以強分別存入90萬元及10萬元；加上李麗娟也與時任《民報》負責人張晉源全無交集，當年凱思國際卻以法人代表名義指派張出任《民報》董事長。種種跡證都顯示，黃國昌不僅是凱思國際實際負責人，就連當時的《民報》及求真民調也全由黃掌控，李麗娟及張晉源只不過是人頭而已。

雖然李麗娟的說詞明顯有所保留及刻意袒護黃國昌，檢方複訊後仍將她無保請回，因為檢調在查辦過程中已大有斬獲。

快新聞／黃國昌防火牆遭突破！李麗娟薪水微薄卻投資凱思、求真千萬 恐列貪汙被告

報導指出，雖然李麗娟的說詞明顯有所保留及刻意袒護黃國昌，檢方複訊後仍將她無保請回，因為檢調在查辦過程中已大有斬獲。（圖／民視新聞資料照）

而根據《鏡週刊》的調查，李麗娟獨自住在大安區敦化南路某社區，屋齡約50年，加上她住的是一房一廳格局，坪數不大，家境並非優渥，膝下也無兒女，收入來源就是耘力國際每月匯入的薪資。

詭異的是，李麗娟掛名凱思國際與求真民調負責人，還指派張晉源擔任《民報》董事長，短短5年相關公司的金流超過3千萬元；但她卻只領一般行政人員的低薪，應訊時也無法對名下公司千萬元金流及人脈關係做出解釋。

檢調光從帳戶資金流動分析，便拆穿李麗娟的供詞不實之處，恐被改列貪汙被告。而黃國昌的「二年條款」將如期執行，在卸任立委後將失去立院保護傘，意味著檢調也將收網對其展開約談。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／黃國昌防火牆遭突破！李麗娟薪水微薄卻投資凱思、求真千萬 恐列貪汙被告

更多民視新聞報導

藍委要政府「譴責美襲擊委國」！矢板明夫點1關鍵曝現實面

遭美軍逮捕後首度庭審！馬杜洛拒認美方指控 強調自己仍是委內瑞拉總統

房市核彈1／「土方之亂」炸全台被迫停工2個月 專家示警留意房價波動

