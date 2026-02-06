黃國昌面相乾癟運不好？命理老師：吃胖一點

▲民眾黨主席黃國昌減肥有成。（圖／記者葉政勳攝，2026.02.01）

[NOWnews今日新聞] 農曆春節將近，命理運勢話題夯。適逢2026選舉年，命理老師「阿湯哥」楊鎮瑋近期透露，馬年屬於必須著重團隊合作的一年，不管哪個政黨，內部不夠合作真的都沒有機會。另外，楊鎮瑋也提到，民眾黨主席黃國昌的地閣乾癟，恐怕撐不起格局，也不利於長久路線，如果運要好，真的要吃胖一點。

湯鎮瑋近期上《人生逍姚遊》指出，2026是馬年，不管哪個政黨必須著重團隊合作，內部不夠合作就真的沒有機會了，或許很多人馬年想要改變，這樣的氛圍感是很重的，但這也是稍縱即逝的，如果政黨不夠團隊合作，也會是曇花一現，穩穩地守得住基本盤才會脫穎而出。

廣告 廣告

湯鎮瑋也提到，以黃國昌面相來說，運要好，要再吃胖一點！現在瘦到已經有點脫相。政治人物還是要看地閣，越圓潤、越飽滿、越厚實，越能走得長久。黃國昌來說，這個地方凹下去，又比較乾癟，很不利於長久路線，目前坦白說，看起來很難撐住格局。

至於前民眾黨主席柯文哲，湯鎮瑋建議，嘴巴附近有點像騰蛇（法令紋）入口，是最不利老運的。意即，法令紋如果跑到嘴巴裡面，口舌是非一定很多，健康也會出問題，而柯文哲可惜的是，如果能夠穩住嘴巴、默默去做，還是很有機會，最怕忍不住，可能會再遭受壓力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

未經同意即翻拍！議員發起拒看《世紀血案》：不支持嗜血商品

姚文智從影獲7千萬補助！郭正亮點1爭議：只有民進黨的人會拍嗎？

蕭旭岑會談王滬寧！張雅屏：國民黨路線才是兩岸和平之道