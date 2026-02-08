黃國昌頂寒風清掃淡水老街 中山市場掃街民眾態度兩極

民眾黨新北市長候選人黃國昌（左六）今早率志工團隊在淡水進行「新北大掃除 十路並進」行動。記者張策／攝影

民眾黨新北市長候選人黃國昌今早在淡水發起「新北大掃除 十路並進」行動，一早頂著低溫與細雨，與志工沿淡水觀潮廣場周邊清掃環境。現場不僅有不少志工主動出動，也有清潔人員見到團隊協助清潔，特地向志工致意表達感謝，隨後前往中山市場掃街發送紅包袋及春聯，現場民眾態度兩極。

民眾黨新北市長候選人黃國昌今早率志工團隊在淡水進行「新北大掃除 十路並進」行動。記者張策／攝影

黃國昌表示，淡水是觀光客高度密集的區域，原本以為垃圾量會很多，實際清掃後發現整體環境維持得相當不錯，感到滿驚訝，也更感謝長期投入清潔工作的第一線人員。他說，一早氣溫低、又飄著小雨，仍有這麼多志工願意頂著寒風一起參與，讓人非常感動。

廣告 廣告

民眾黨新北市長候選人黃國昌（左）今早率志工團隊在淡水進行「新北大掃除 十路並進」行動。記者張策／攝影

黃國昌指出，清掃初期撿拾到的多為菸蒂、衛生紙等小型垃圾，真正較多的大型垃圾，反而集中在平時較少被注意的角落與走道深處。整場行動共清出4袋33公斤的垃圾。他也提到，再過一個星期就是農曆新年，各地、各鄰里陸續展開年終掃除，希望透過行動號召更多人一起動手，「大家一起讓新北亮晶晶，一起過個好年」。

民眾黨新北市長候選人黃國昌今前往中山市場掃街並發送紅包袋及春聯。記者張策／攝影

結束清掃行程後，黃國昌轉往淡水中山市場掃街拜票，並發送紅包袋及春聯。市場內反應呈現兩極，有少數攤商刻意避開、不與互動，但也有民眾熱情表達支持、主動合影，多數攤商仍與黃國昌簡短寒暄、友好交流。整體掃街過程平和，未出現衝突。

【看原文連結】

更多udn報導

春節出國潮 1細節沒注意恐影響整趟旅程

毛衣洗壞別丟！作家「1用品」救回縮水針織衫

廚房「肝腎殺手」醫公開五大易受潮粉狀食物

周三送神日…別把好運倒光光 清屯禁忌一次看