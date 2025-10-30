黃國昌願見習近平 梁文傑：人都會變不確定他是否還在黑名單

梁文傑回應黃國昌專訪談話。

民眾黨主席黃國昌今（30日）自稱願在對等尊嚴的情況下見中國國家主席習近平，但自己還在黑名單上。對此陸委會副主委梁文傑表示，不確定黃是否還在黑名單，畢竟「每個人都會有變化」，梁也強調，若能見到習近平，表示是經中共認可過的人，因此他認為不需要急著表態。

中共官媒新華社近來有評論文章稱，兩岸統一後將實行「愛國者治台」，而國民黨主席當選人鄭麗文20日接受專訪，被問及是否可能赴中見習近平，她說，當然要見，若能化解兩岸矛盾歧見，推動和平合作，她什麼人都願意見。而黃國昌今也表示「賴清德都可以想邀習近平喝珍珠奶茶了，為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」

廣告 廣告

梁文傑下午在陸委會例行記者會上回應此事表示，他不確定黃國昌現在是不是還在黑名單，可能曾經是，因為黃的岳父母在中國的投資曾被國台辦公開證實，但現在黃還是不是（黑名單）他並不知道，因為「每個人都會有變化，政治情勢也會有變化，所以他現在還有沒有在名單上我並不確定」。

梁文傑說，現在中共已把話講得很清楚，未來要走「愛國者治台」模式，愛國者也就是對中共效忠的人，若能見到習近平，那就更表示是中方已認可過的這類人士，所以他認為其實不需要太急著倉促表態。

至於黃國昌在專訪中提到，兩岸若都不對談、不溝通，那海基會、陸委會都可以廢除，陸委會的功能不該是讓副主委梁文傑開記者會講狠話。對此梁文傑表示，他常被人說「講話太溫和慢條斯理」，第一次被說放狠話，若他這樣是放狠話，那他應該卑躬屈膝的講話嗎？「那我就不知道怎麼講話了」。

更多鏡週刊報導

主持武統社團被除籍 中配錢麗仍天天打卡計時「祖國統一」

台中市府農業局證實「三聯單『甲聯」』遭塗改」 中檢大動作調閱市府稽查紀錄

強化新時代人權 矯正署邀富邦獨董陳建宏演講受好評