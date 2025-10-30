黃國昌願見習近平「請吃雞排」？梁文傑指若能見意即被認可為「愛國者」：真的不需太急著、倉促地表態

繼國民黨主席鄭麗文日前揚言，願意見中國國家主席習近平，民眾黨主席黃國昌今（30日）在廣播節目專訪上也宣稱，不排斥會見習近平，並稱自己不會故步自封，總統賴清德都能請喝珍珠奶茶，為何他不能邀請習近平吃雞排。陸委會今（30日）召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑對此回應，目前不確定黃國昌是否在黑名單上，但中國已經把話挑明，未來要走「愛國者治台」，若能見到習近平，那表示是被中方認可過的愛國者。因此他表示，真的不需要太急著、倉促地去表態。

廣告 廣告

黃國昌今在專訪上表示，有機會當然願意見習近平，但幾個前提，包括如何保護自身對等尊嚴，他也提到，比較尷尬的是自己還在中國黑名單上，若黑名單取消，當然不排斥、也不會故步自封。



有媒體問及黃國昌今說願見習近平，既然賴清德總統說可以請習近平喝珍珠奶，那他也可以請吃雞排。對此，梁文傑回應，不確定黃國昌是否還在黑名單，他可能曾經是，因為他岳父母的投資過去被國台辦公開證實，但目前仍不確定狀況。



梁文傑直言，每個人都會有變化，政治情勢也會有變化，但是中共已經把話說得很清楚，未來中國要走「愛國者治台」模式，所謂愛國者就是對中共效忠的人，如果能見到習近平，那更表示是被中方認可過的那類人士，「因此其實不需要太急著、倉促地去表態。」

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

中國衛星曝台灣高清地形圖！陸委會轟「手法拙劣」企圖矮化我國屬於中共：台灣人民不會認同

梁文傑「金句」連發一次看！館長再赴中冷酸「不重要」讓他暴跳如雷...李中志：對付這類人最好方法就是「belittling」