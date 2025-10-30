黃國昌願請習近平吃雞排 批賴清德方向不清楚
民眾黨主席黃國昌對於是否願意與中國領導人習近平見面，回應「為什麼我不能夠邀習近平吃雞排？」。（圖片來源／黃國昌臉書）」
民眾黨主席黃國昌今（30）日接受《千秋萬事》專訪時被詢問如果中國大陸願意開放，是否願意與中國領導人見面一事，黃強調，「當然不排斥」、「賴清德都可以想邀習近平喝珍珠奶茶，那為什麼我不能夠邀習近平吃雞排？」
國民黨準主席鄭麗文近期拋出願意與習近平見面，她在今日媒體專訪時進一步強調，「沒有時間表，這不是我能決定的。」
而總統賴清德在競選期間曾說，要招待習近平喝珍珠奶茶，由於賴兼任民進黨主席，等於是在直到「川習會」之際，藍綠白三黨主席都已表達有會見習近平的意願。
三黨主席都表達有會見意願，民眾黨持開放態度
《千秋萬事》主持人王淺秋詢問，民眾黨對此態度為何？黃國昌回應，民眾黨目前兩岸路線會延續前黨主席柯文哲「台灣自主、兩岸和平」的主軸，從未改變過。
黃國昌強調，我們當然不希望被中共併吞，所以過程中如何有智慧保有台灣主體性，又能避免兩岸之間擦槍走火、發生戰爭，這就要看領導人的智慧。
「對於促進兩邊溝通跟對話，民眾黨向來保持開放的態度。」黃國昌並以柯文哲任台北市長成功舉辦世大運、雙城論壇為例，前總統蔡英文也在世大運致詞，這就是彰顯台灣主體性、讓世界看到台灣的最好方式。
「民進黨政府不對談、不溝通的話，那海基會、陸委會要廢了嗎？」黃國昌稱，回到民眾黨角度來講，只要有對話、善意溝通的機會，「我們從來都不排斥。」
會面有前提要小心鋪排，黃國昌列大陸黑名單有點尷尬
王淺秋再問是否願與習近平見面時，黃國昌謹慎地表示，有一些重要的前提，包括怎麼保護自己對等尊嚴，這要很小心鋪排，民眾黨基本態度是開大門走大路，不要把門先關起來。
不過，由於黃國昌仍被大陸列為黑名單，他對此表示有一點尷尬，王淺秋追問，大陸如釋出善意取消黑名單，是否願意跟大陸領導人見面？
黃國昌則回應稱，當然不排斥，不要固步自封、自我設限。他也批評，賴清德先前在520前夕，提出中國要併購台灣就要提條件的「併購論」，但賴在昨日又稱反對推進統一。
黃國昌強調，看不清楚賴清德的方向是什麼？國人會感到焦慮，就是因為不知道總統要做什麼。
