黃國昌飛美稱要談關稅 《紐時》搶先曝光「15%」律師：不讓他割稻尾

黃國昌閃電訪美聲稱要談關稅和軍購，然而美媒搶先報導，台美關稅將降為15%，形同宣告關稅與他無關。（鏡報李智為）

儘管立法院仍在會期中，民眾黨主席黃國昌11日晚間突宣布要閃電訪問美國華府，出發前受訪還稱是要去談對美軍購以及台美對等關稅議題。不過他才剛到美國拜會AIT總部，美媒《紐約時報》就搶先曝光台美關稅達成協議，稅率將降至15%；律師黃帝穎分析，此舉形同宣告關稅與黃國昌無關，不讓黃國昌「割稻尾」。

據報，黃國昌率團訪問美國，在當地時間12日上午先後拜會白宮國安會、AIT總部，過程遇見媒體皆沒有任何發言。期間，《紐時》發布報導引述知情人士消息，美國與台灣的關稅已接近達成協議，對台進口關稅將降為15%，而台積電將在亞歷桑納州再投資至少5座半導體廠。據悉目前關稅談判結果已在文本審議修訂，最快可能在本月對外宣布。

黃帝穎酸黃國昌雙標 紐時搶先報不讓昌收割

律師黃帝穎發文表示，黃國昌過去曾說「會期中」出國的立委是花納稅人的錢，還痛批「你好膽就上飛機看看」，更酸其他立委卸任前出國是在畢業旅行。然而現在即將卸任的黃國昌自己也「會期中」出國，卻改口自稱「我們撐起國家」。

黃帝穎指出，黃國昌還來不及下飛機完成自稱的「我們撐起國家」前，美國《紐約時報》即先報導台美關稅降為15%，理由是「台美雙方經過數月協商，協議文本已進行法律審視，預計本月可公布」，等於正式宣告關稅與黃國昌無關，「關稅不讓黃國昌『割稻尾』，完全表現出美國對印太戰略及台灣地緣政治掌握的精細程度。」

