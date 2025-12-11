黃國昌養狗仔跟拍政敵 檢調今約談謝幸恩、林玉偉到案

檢調今(12/11)日以被告身分約談前中央社記者謝幸恩到案釐清案情。呂志明攝



因為闖紅燈違規左轉被踢爆的民進黨立委王義川，懷疑自己被盯上因此提出告訴，沒想到卻意外查出民眾黨主席黃國昌養狗仔跟監政敵，引發政壇風暴，王義川因此對黃國昌及狗仔們共7人提出告訴告發，台北地檢署指揮調查局密集約談相關證人後，今日前度以被告身分傳喚中央社前記者謝幸恩及攝影記者林玉偉到案釐清案情。

檢察官今日以被告身分傳喚狗仔頭林玉偉到案。呂志明攝

王義川於去年6月曾向警方報案，指控遭人跟拍。今年8月檢方對此案作出不起訴處分。然而，根據鏡報新聞網報導，黃國昌被指近年來組織偷拍團隊，並親自指揮相關行動。王義川於10月3日正式向北檢提告，對黃國昌、凱思國際負責人李麗娟及5名狗仔包括謝幸恩、林玉偉等人，提起《刑法》妨害秘密、《社維法》、《個資法》等告訴，另外告發7人違反《國安法》。

針對此案，中央社於10月1日發布聲明表示，前員工謝幸恩於9月29日請辭，但後續媒體揭露其可能涉及政治狗仔行為，並使用化名進行採訪及發稿，此舉恐已違反新聞倫理與中央社相關規範。中央社已派員赴北檢對謝幸恩提起背信等刑事告訴。

據悉，北檢已陸續傳喚多名涉案人員說明，並調查相關金流。今日上午，調查局約談謝幸恩後將其移送北檢複訊，檢方同時傳喚攝影林玉偉到案協助調查。

此外，北檢另接獲民眾剪報指控，稱凱思國際曾接受臺雅集團已故董事長沈裕雄之子沈淳浤200萬元注資後，黃國昌於立法院質詢與臺雅集團相關的詐騙案中自爆曾「幫了很多忙」，涉嫌收賄對價行為。北檢已將此案併入「跟拍集團」案件，由同一檢察官偵辦，並將黃國昌列為貪污罪的他字案被告。

對此，謝幸恩曾發表聲明表示：「一路走來，我始終堅信，媒體肩負的「第四權」角色，是記者的天職，是我的信仰，也是我從業以來最核心的使命。我深信，媒體的筆應當無懼權勢、不畏風浪，成為民主社會中監督權力的重要力量。」

「至於近日外界對我個人角色的誤解與指控，我不願再多做說明。媒體資源應該被善加利用，不必浪費在個人攻防上。我只是個平凡的記者，與其執著於個人的是非，我更在意的是，新聞自由是否還能撐得起社會的期待。」

