黃國昌首場政見會！拋「都更」三支箭 列管後百日內發照

民眾黨主席黃國昌積極備戰新北市長選舉，今（2/6）天召開首場政見發表會，針對新北人口、屋齡老化，他拋出「都更新幹線」、「都更特攻隊」、「容積透明平台」等三支箭。他表示，目前都更程序曠日費時，行政效率不彰，所以要透過「都更新幹線」，未來只要送案，馬上就列管，如果100%沒有爭議，從首日列管計算，承諾100個工作天內發照，並引進平行審查程序。

黃國昌首先表示，新北市正面臨「人老」、「屋老」雙重啊困境，65歲以上人口占比超過20%，有超過90萬戶是高達30年以上的老屋，其中更有33萬戶甚至是沒有電梯的老舊住宅，行動安全、便利性等都要承受相當大風險，因此要提出「都更三新箭」——針對效率不足問題，他提「都更新幹線」；針對爭議不斷的事情，則提出「都更特攻隊」；針對資訊不明，就提出「容積透明平台」。

黃國昌說明，目前都更程序曠日費時，行政效率不彰、都更程序審議遲緩，以目前都更案件數，不知道要何年何月才可以完成都市更新以及新北翻新，因此他提出「都更新幹線」政策理念，未來只要送案，馬上就列管，如果100%沒有爭議，也就是地主、屋主彼此之間沒有爭議，市府從首日列管計算，承諾100個工作天內發照，並引進平行審查程序。

黃國昌表示，針對無法取得100%所有權利人同意的情況，市府與其消極等待權利人彼此之間化解歧異，不如主動出擊，透過「公辦都更的精神，整合都更處的政策資源跟新北住都中心的執行能力，主動進場協助整合。另外，他說，對於有公共安全風險，或者重大公益性卡關案件，市府可以主動召開說明會，啟動行政調處，必要時公權力可以介入代拆，主動解決化解爭端，大幅提高都更成功可能性。

在「容積透明平台」方面，黃國昌指出，目前在都更的程序當中，因為資訊不透明，到底是幾坪換幾坪，地主跟承辦都更廠商之間充滿高度不信任感，造成非常多不必要的猜忌和誤會，所以未來他要打造平台，民眾只要輸入地號、基地面積等，系統就可以試算出可以爭取的最高容積上限，以及最適合的容積獎勵方案，讓複雜法規變成簡單數據，讓都更案件更公開透明。

最後，黃國昌表示，新北市極具發展潛力，不應該只是台北的衛星城市，或者通勤城市，「都更三新箭」可以徹底解決新北所面臨人屋雙老的困境，讓新北市成為一個落地生根、安居樂業的居住環境，「這是我們責無旁貸的使命。」

