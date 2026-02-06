黃國昌首場政見發表提「都更新三箭」...翁震州揭「改名重新包裝」：政見不是剪貼重發

民眾黨主席黃國昌表態投入2026新北市長選舉，於今（6日）舉行首場政見發表會，他在會上提出「都更三新箭」，包括都更新幹線、都更特攻隊、容積透明平台，以應對新北房屋老化。對此，民進黨新北市議員翁震州發文質疑，黃國昌所提多為市長侯友宜去年、正在執行的事，換名字重新包裝而已。他批評，政見不是剪貼重發，更非把現況當願景，還是要做好基本功課。

翁震州指出，今早黃國昌在政見記者會上提出所謂的「都更新三箭」，但內容多數都是侯友宜市長去年提出、也正在執行的事情，只是換個名字重新包裝上架而已。

翁震州表示，更讓人訝異的是，同為新北市議員的陳世軒，竟然還拿海砂屋來當例子，忽略了新北市早通過「新北市都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法」修正案，針對危險建物都更，經過相關程序，即可執行強制拆除不同意戶，加速消弭危險環境。



針對黃國昌政見記者會說詞，翁震州直言：「政見不是剪貼重發，更不是把現況當成願景。要談城市治理，還是先把最基本的功課做好吧！」

