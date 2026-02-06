黃國昌首拋都更政見 推百日內發照、容積透明平台

（中央社記者曹亞沿新北6日電）民眾黨新北市長參選人黃國昌今天拋出首波政見「都更三新箭」，承諾送案後100天內完成審議核定與核發建築執照，卡關案件由市府主動協助整合，同時推容積透明平台讓資訊更公開。

民眾黨主席黃國昌今天在新北市新莊競選總部偕新北市議員陳世軒、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君召開「新北都更新幹線 快速效率三新箭」記者會。

黃國昌表示，新北市面臨人屋雙老的問題，目前人口超過400萬人，其中逾65歲長者就有80萬人，每5人中就有1名高齡者；超過30年的老屋則有90萬戶，平均屋齡32.56年，銀髮族居住在老舊公寓中行動受限，公共安全風險也相對較高。

黃國昌說明，都更三新箭第一部分為「都更新幹線」，核心是送案就列管，只要100%同意的無爭議案件，會在100天內完成審議核定與核發建築執照，且都更審議與建照審查同步進行，縮短行政等待時間。

第二項「都更特攻隊」則是市府主動出擊，面對都更整合卡關不能被動等待，市府要主動進場協助整合，主動召開說明會、行政調處化解權利人間的爭端。

黃國昌提到，過去都更程序中因資訊不對等、不公開，讓地主與廠商間充滿高度不信任，「容積透明平台」提供一鍵試算服務，只要輸入地號、基地面積、現況條件，民眾就可知道「可爭取之最高容積上限」及「最適容積獎勵方案」，加速整合共識，透過都更徹底解決老屋問題。

陳世軒舉例，有些海砂屋已不堪居住，案件卻仍卡住，威脅市民安危。其選區新莊也有許多屋齡40年以上的老屋，但市民通常對都更的既定印象就是程序冗長，認為不可能完成。未來希望透過「都更三新箭」，提升行政效率及市府主動介入，捍衛市民的生命財產安全。（編輯：李錫璋）1150206