黃國昌首支競選形象影片發布會（1） (圖)

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民進黨北市陷「無人出戰」絕境？沈富雄點評綠營選將：除了她沒人能阻擋蔣萬安
2026地方大選進入最後布局，民進黨台北市長人選懸而未決，行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、范雲和壯闊台灣創辦人吳怡農皆被列入討論名單，引發外界議論。對此，前立委沈富雄在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，民進黨中鄭麗君較符合台北市民胃口，但鄭麗君不願參選，現在民進黨連阻止蔣萬安外溢效應擴散的人選都沒有，國民黨勢必會形成「蔣啟川連線」。 沈富雄直言，民進黨和台北......
綠竹縣選情生變？傳鄭朝方「不想選」驚動賴清德 他：前途比總統開心要緊
2026年縣市長選舉腳步進逼，國民黨六都選將整隊完畢，同時也正式提名在新竹縣長初選中勝出的立委徐欣瑩，民進黨方面，除首都台北市長人選未定風波持續延燒外，原黨內鎖定竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，如今卻傳出變數，更驚動身兼民進黨主席的總統賴清德。對此，媒體人黃揚明今（8）日在臉書引述相關報導直言，「比起賴總統開不開心，自己的政治前途才是關鍵。」藍營新竹縣長初選裂......
藍營2030沒人選！他籲綠營做這事：拿下北市
[NOWNEWS今日新聞]民進黨基隆市長參選人童子瑋今（7）日接受政論live直播節目《中午來開匯》專訪。談及台北市長選戰，童子瑋表示，國民黨在2030年恐面臨人才斷層，民進黨應比照過去「林右昌模式」...
力阻川普與伊朗停火！納坦雅胡揚言，就算美伊停戰、以色列仍會繼續掃蕩周圍敵人
美伊戰火持續延燒，無論是波灣鄰居或歐亞各國，無不希望這場鬧劇盡快落幕，但唯獨一人、特別不希望美國與伊朗和談，他就是以色列現任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。外媒最新報導指出，隨著華府與德黑蘭有可能走向停火和解，納坦雅胡第一時間致電美國總統川普（Donald Trump）發出警告，呼籲美方不要在這個階段與伊朗達成停火協議。《以色列時報》指......
俄派6潛艦助伊還交「攻打以清單」? 55目標入列 這國「抽腿」保持距離
[Newtalk新聞] 中東局勢持續升溫，多方情報顯示，俄羅斯已在荷姆茲海峽周邊部署 6 艘潛艦，其中包括 2 艘核動力潛艦，任務被指為低調保護伊朗關鍵基礎設施。相關報導指出，莫斯科此舉除強化防禦外，也被解讀為對美國軍事行動的預防性部署。 另一方面，《耶路撒冷郵報》引述接近烏克蘭情報部門的消息人士指出，俄羅斯情報機構已向伊朗提供一份詳列以色列 55 處關鍵能源基礎設施的清單，依戰略重要性分為「核心生產設施」、「主要城市與工業能源樞紐」及「地方基礎設施」三大類。此舉被視為潛在攻擊規劃的重要參考資料，進一步升高中東衝突風險。 與此同時，南韓情報單位透露，北韓近期刻意與伊朗保持距離，未提供軍事援助，亦未對伊朗最高領袖更迭表達明確支持立場。北韓領導人金正恩更罕見釋出緩和訊號，表示「沒有理由不能與美國好好相處」。分析認為，平壤此舉意在為未來對美關係保留調整空間，拓展外交彈性。 北韓領導人金正恩。 圖 : 翻攝自朝中社 不過，在軍事情勢上，仍有消息指出，伊朗在對美軍基地及鄰近國家的攻擊中，使用了北韓與伊朗製造的短程彈道飛彈（SRBM）。另有說法稱，中國、俄羅斯與北韓在情報層面對伊朗提供支持，協助其
伊提10點回應! 要求「永久停火」、「解除制裁」 以憂談判失敗持續狂轟
[Newtalk新聞] 美國、以色列對伊朗的「史詩憤怒」行動持續至今已超過一個月，雖然美國川普政府試圖透過巴基斯坦進行間接談判，但伊朗方面卻始終抱持著強硬的態度，外界也高度關注中東局勢的發展方向。近期有消息稱，伊朗透過巴基斯坦提出 10 點回應，要求美國徹底結束戰爭並同時解除對伊朗的制裁，拒絕所有「有期限」的停火協議。與此同時，以色列也以「不太可能與伊朗達成協議」為由，持續襲擊伊朗國內軍事設施，並策畫後續對能源基礎設施的大規模打擊。 X 推主「Amock_」指出，由於川普先前設定的談判期限即將到來，伊朗不斷拖延談判的行為也再次勾起了川普的不滿，川普本人也提出警告，強調伊朗可能在一夜之間被美軍「夷為平地」，「可能就是明天，畢竟伊朗人就喜歡被轟炸」。針對川普本人的言論，伊朗外交部長阿拉格齊公開發表批評，認為川普對伊朗的威脅只是他個人的幻想。 針對美國先前提出的停火協議，伊朗外長透過巴基斯坦發表了 10 點回應，強調在美國解除制裁後才會考慮重新開放荷姆茲海峽，同時拒絕所有「有期限」的停火協議。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號 在美伊雙方就停火談判問題展開隔空交火的同時，伊朗透過斡旋
見到了！徐欣瑩直衝縣府拜訪陳見賢 藍營整合速度超乎預期
國民黨新竹縣長初選競爭激烈，最後由徐欣瑩以些微差距勝出，上週也獲國民黨中常會通過提名，徐欣瑩將代表國民黨參加年底縣長選舉。黨主席鄭麗文上週也拜訪楊文科縣長，並獲楊文科同意出任縣黨部主委職務，全力彌平黨
張啓楷出線！黃敏惠坦言：目前基本盤並未在藍白陣營這一邊
2026年嘉義市長選戰藍白合，民調結果今天揭曉，由民眾黨的張啓楷勝出，將代表藍白陣營對決民進黨市長參選人王美惠。嘉義市長黃敏惠恭喜張啓楷出線，並承諾會努力輔選。
鄭麗文訪中利大於弊？沈富雄曝她底氣所在：已抓到習近平痛點
國民黨主席鄭麗文今（8）日率訪中代表團前往南京中山陵謁陵，鄭麗文在致詞中表示，孫中山推翻滿清創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」，遭抨擊刻意呼應中共歷史敘事。對此，前立委沈富雄在風傳媒節目《下班瀚你聊》中指出，外界對鄭麗文此次訪中普遍不看好，但鄭麗文對自己會有所成就充滿信心，鄭麗文在鄭習會中取得正面效果帶回台灣，其信任度勢必大幅回升。 沈富雄表示，先前鄭麗......
鄭麗文訪中60%網友看好藍選情 國台辦回應
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪問中國，預計將與中國國家主席習近平舉行會面。有網路民調顯示，6成網友認為此行對國民黨地方大選有正面影響，國台辦回應，鄭麗文此行順應台灣主流民意，會得...
參選不只危及蘇巧慧？沈伯洋談「仇恨值」 學者曝蔣萬安效應：綠營先機已失
2026縣市長選戰將在11月底登場，隨著國民黨六都選將整隊完畢、力拚連任的台北市長蔣萬安頻出政策牛肉，清明連假期間，立委沈伯洋是否將正式代表民進黨參選北市，引發各方熱議；沈伯洋今（7）日則強調，民進黨一定會在首都派出最強人選，現階段他將重心放在立法院的工作崗位上，特別是軍購預算的進度；此外對於「高仇恨值」的疑慮，他也做出回應。對於台北市長選情，文化大學廣告學......
鄭麗文訪中恐被國民黨切割 郭正亮估藍營動向：就是配合民進黨在玩
國民黨主席鄭麗文7日率團赴中國訪問，期間或將與中國最高領導人習近平會晤，引起外界眾多討論。前立委郭正亮在網路節目《綠也掀桌》中指出，鄭麗文訪中僅重申九二共識、反對台獨一種可能，絕對不會被迫強調一國兩制，使得國民黨人士切割鄭麗文。他認為，「鄭習會」雖為政黨交流，但鄭麗文會想到，「鄭習會」也能向美國塑造一種兩岸氛圍，就看美國是否接球；對台灣內部也同理，就看民進黨......
看完鄭麗文中山陵演說 侯漢廷點出對綠營歪論的「3大重擊」
國民黨主席鄭麗文昨（8日）率領國民黨大陸訪問團至南京中山陵，在發表談話時更數度哽咽，也希望種下和平的種子，讓每一個人、後代的子孫都在這棵大樹的庇蔭之下，毫無顧忌的追尋屬於自己人生的夢想。新黨台北市議員侯漢廷分析認為，鄭麗文在南京中山陵的演講，不僅是一場致敬，更是對當前綠營歪論的強力反擊，其論述核心可歸納為3大重點。
蕭景田證實接縣黨部主委 曝彰化縣長提名人選「這時候」揭曉
國民黨彰化縣黨部今（7日）傳出重大人事異動，彰化縣黨部主委謝衣鳯轉任副秘書長，並由前立委、現任全國農會理事長蕭景田回任彰化縣黨部主委，引發地方熱議。對此，謝衣鳯表示已婉
藍營「嘉市最大咖」願意輔選張啓楷？葉元之不擔心：她有義務也有責任
2026嘉義市長選戰，藍白合初選民調結果今（7）日揭曉，民眾黨張啓楷在與國民黨參選人翁壽良的對決中勝出，正式成為藍白共推人選，將對決民進黨立委王美惠。對此，國民黨立委葉元之於《大新聞大爆卦》節目中表示，這是藍白合作的里程碑，能支援張啓楷，站在2028的大局來看也是好的。葉元之表示，張啓楷在民調規則上曾面臨不利條件，因規則設計是受訪者若答不出候選人姓名、只說支......
快訊》藍白合推張啓楷選嘉義市長 王美惠最新回應
[Newtalk新聞] 2026地方選舉將於年底登場，國民黨與民眾黨決定以「藍白合」方式推出嘉義市長人選，由國民黨提名的醫師翁壽良與民眾黨提名的前立委張啓楷進行民調，今（7）日結果出爐，由張啓楷勝出，將代表「藍白合」參選嘉義市長，對上民進黨提名的立委王美惠。 對此，王美惠今日回應表示，恭喜張啓楷先生代表國民黨、民眾黨參選市長，並強調尊重他黨的參選方式與機制，也尊重各政黨推出的人選。 王美惠指出，後續市長選戰，期盼能在理性、正向的基礎上進行良性競爭。她也提到，自己22年來深耕嘉義，一步一腳印，未來將持續以具體行動與務實作為，為嘉義開創嶄新的局面。 同時，王美惠也呼籲國民黨與民眾黨，以人民福祉為優先，在中央儘速審議總預算及特別條例，不要讓政治影響國家與地方的發展。查看原文更多Newtalk新聞報導沈伯洋仇恨值高有疑慮？綠北市人選卡關 民進黨團：花香蝶自來 「台灣是第一和平鏈」 鄭麗文美媒專訪：台美關係始終是重中之重
謝衣鳯被排除在外！傳藍營徵召「他」空降彰化 本人氣炸：成敗誰擔？
即時中心／黃于庭報導民進黨積極布局九合一大選，依先前「類初選」民調結果，拍板立委陳素月出戰彰化縣長；反觀國民黨仍陷「姊弟之爭」泥淖，立委謝衣鳯有意參選，其胞弟、彰化縣議長謝典霖卻不挺，甚至屢次公開拆台，至今人選懸缺。據傳國民黨將跳過初選，直接採取徵召提名制，被點名的人選包含新北副市長劉和然，以及曾參選社頭鄉長的律師魏平政。對此，謝衣鳯表示「難以接受」，更直接喊話黨中央，未來選舉成敗由誰來擔？
北市「反蔣聯盟」成形？基進黨吳欣岱宣布力挺沈伯洋 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導年底九合一大選步步逼近，但面對艱困選區台北市，民進黨將派哪位戰將，挑戰具執政優勢的現任市長蔣萬安，直至現在仍舉棋不定。雖然近日不斷傳出，綠營內部不少人力拱行政院副院長鄭麗君、甚至制定「扶君計畫」，但本人始終未表達參選意願；因此，越來越多人將目光移至綠委沈伯洋身上，支持他的人認為，沈的口才便給、反共立場堅定，至少可鞏固綠營票倉。對此，基進黨北市黨部主委吳欣岱也表態支持。
賴清德親自勸進仍萌退意？傳鄭朝方「不選新竹縣長」 本人回應曝光
即時中心／黃于庭報導相較於民進黨早早布局九合一選舉人選，國民黨多縣市初選殺得刀刀見骨。立委徐欣瑩、副縣長陳見賢2搶1爭取新竹縣長提名，雙方徹底撕破臉，不僅多次隔空互嗆，還一狀告上法院，最終由徐欣瑩出線；綠營則以竹北市長鄭朝方呼聲較高，總統兼黨主席賴清德也親自勸進。然而，近期卻有消息指出，鄭朝方想拚竹北市長連任，向賴清德表態無意參選。對此，鄭朝方低調回應，黨中央會在通盤考量後做出決定。
蔡英文出手了！傳勸鄭麗君出戰北市 他：最強執政富二代該扛起責任了
2026年底將迎來九合一大選，台北市長人選備受關注，現任市長蔣萬安力拚連任之際，民進黨最終會派誰出戰，外界高度矚目。人選方面，除了立委沈伯洋呼聲高，行政院副院長鄭麗君也屢屢被點名，如今傳出前總統蔡英文加入勸說行列。消息一出，立即掀起熱議。對此，政治評論員張益贍直言「最強執政富二代該扛起責任了」。