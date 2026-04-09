黃國昌首支競選形象影片發布會（3） (圖)

[Newtalk新聞] 2026地方選舉將於年底登場，國民黨與民眾黨決定以「藍白合」方式推出嘉義市長人選，由國民黨提名的醫師翁壽良與民眾黨提名的前立委張啓楷進行民調，今（7）日結果出爐，由張啓楷勝出，將代表「藍白合」參選嘉義市長，對上民進黨提名的立委王美惠。 對此，王美惠今日回應表示，恭喜張啓楷先生代表國民黨、民眾黨參選市長，並強調尊重他黨的參選方式與機制，也尊重各政黨推出的人選。 王美惠指出，後續市長選戰，期盼能在理性、正向的基礎上進行良性競爭。她也提到，自己22年來深耕嘉義，一步一腳印，未來將持續以具體行動與務實作為，為嘉義開創嶄新的局面。 同時，王美惠也呼籲國民黨與民眾黨，以人民福祉為優先，在中央儘速審議總預算及特別條例，不要讓政治影響國家與地方的發展。查看原文更多Newtalk新聞報導沈伯洋仇恨值高有疑慮？綠北市人選卡關 民進黨團：花香蝶自來 「台灣是第一和平鏈」 鄭麗文美媒專訪：台美關係始終是重中之重

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