黃國昌首支競選形象影片發布會（3） (圖)

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民進黨北市陷「無人出戰」絕境？沈富雄點評綠營選將：除了她沒人能阻擋蔣萬安
2026地方大選進入最後布局，民進黨台北市長人選懸而未決，行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、范雲和壯闊台灣創辦人吳怡農皆被列入討論名單，引發外界議論。對此，前立委沈富雄在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，民進黨中鄭麗君較符合台北市民胃口，但鄭麗君不願參選，現在民進黨連阻止蔣萬安外溢效應擴散的人選都沒有，國民黨勢必會形成「蔣啟川連線」。 沈富雄直言，民進黨和台北......
綠竹縣選情生變？傳鄭朝方「不想選」驚動賴清德 他：前途比總統開心要緊
2026年縣市長選舉腳步進逼，國民黨六都選將整隊完畢，同時也正式提名在新竹縣長初選中勝出的立委徐欣瑩，民進黨方面，除首都台北市長人選未定風波持續延燒外，原黨內鎖定竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，如今卻傳出變數，更驚動身兼民進黨主席的總統賴清德。對此，媒體人黃揚明今（8）日在臉書引述相關報導直言，「比起賴總統開不開心，自己的政治前途才是關鍵。」藍營新竹縣長初選裂......
藍營2030沒人選！他籲綠營做這事：拿下北市
[NOWNEWS今日新聞]民進黨基隆市長參選人童子瑋今（7）日接受政論live直播節目《中午來開匯》專訪。談及台北市長選戰，童子瑋表示，國民黨在2030年恐面臨人才斷層，民進黨應比照過去「林右昌模式」...
快訊》藍白合推張啓楷選嘉義市長 王美惠最新回應
[Newtalk新聞] 2026地方選舉將於年底登場，國民黨與民眾黨決定以「藍白合」方式推出嘉義市長人選，由國民黨提名的醫師翁壽良與民眾黨提名的前立委張啓楷進行民調，今（7）日結果出爐，由張啓楷勝出，將代表「藍白合」參選嘉義市長，對上民進黨提名的立委王美惠。 對此，王美惠今日回應表示，恭喜張啓楷先生代表國民黨、民眾黨參選市長，並強調尊重他黨的參選方式與機制，也尊重各政黨推出的人選。 王美惠指出，後續市長選戰，期盼能在理性、正向的基礎上進行良性競爭。她也提到，自己22年來深耕嘉義，一步一腳印，未來將持續以具體行動與務實作為，為嘉義開創嶄新的局面。 同時，王美惠也呼籲國民黨與民眾黨，以人民福祉為優先，在中央儘速審議總預算及特別條例，不要讓政治影響國家與地方的發展。查看原文更多Newtalk新聞報導沈伯洋仇恨值高有疑慮？綠北市人選卡關 民進黨團：花香蝶自來 「台灣是第一和平鏈」 鄭麗文美媒專訪：台美關係始終是重中之重
張啓楷出線！黃敏惠坦言：目前基本盤並未在藍白陣營這一邊
2026年嘉義市長選戰藍白合，民調結果今天揭曉，由民眾黨的張啓楷勝出，將代表藍白陣營對決民進黨市長參選人王美惠。嘉義市長黃敏惠恭喜張啓楷出線，並承諾會努力輔選。
見到了！徐欣瑩直衝縣府拜訪陳見賢 藍營整合速度超乎預期
國民黨新竹縣長初選競爭激烈，最後由徐欣瑩以些微差距勝出，上週也獲國民黨中常會通過提名，徐欣瑩將代表國民黨參加年底縣長選舉。黨主席鄭麗文上週也拜訪楊文科縣長，並獲楊文科同意出任縣黨部主委職務，全力彌平黨
參選不只危及蘇巧慧？沈伯洋談「仇恨值」 學者曝蔣萬安效應：綠營先機已失
2026縣市長選戰將在11月底登場，隨著國民黨六都選將整隊完畢、力拚連任的台北市長蔣萬安頻出政策牛肉，清明連假期間，立委沈伯洋是否將正式代表民進黨參選北市，引發各方熱議；沈伯洋今（7）日則強調，民進黨一定會在首都派出最強人選，現階段他將重心放在立法院的工作崗位上，特別是軍購預算的進度；此外對於「高仇恨值」的疑慮，他也做出回應。對於台北市長選情，文化大學廣告學......
蕭景田證實接縣黨部主委 曝彰化縣長提名人選「這時候」揭曉
國民黨彰化縣黨部今（7日）傳出重大人事異動，彰化縣黨部主委謝衣鳯轉任副秘書長，並由前立委、現任全國農會理事長蕭景田回任彰化縣黨部主委，引發地方熱議。對此，謝衣鳯表示已婉
謝衣鳯被排除在外！傳藍營徵召「他」空降彰化 本人氣炸：成敗誰擔？
即時中心／黃于庭報導民進黨積極布局九合一大選，依先前「類初選」民調結果，拍板立委陳素月出戰彰化縣長；反觀國民黨仍陷「姊弟之爭」泥淖，立委謝衣鳯有意參選，其胞弟、彰化縣議長謝典霖卻不挺，甚至屢次公開拆台，至今人選懸缺。據傳國民黨將跳過初選，直接採取徵召提名制，被點名的人選包含新北副市長劉和然，以及曾參選社頭鄉長的律師魏平政。對此，謝衣鳯表示「難以接受」，更直接喊話黨中央，未來選舉成敗由誰來擔？
中午來開匯／宋楚瑜與家族好交情、黃曙光陪勞軍 童子瑋曾在眷村開第一高票
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導 2026地方大選在即，民進黨基隆市長參選人童子瑋今（7）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，童子瑋表示，根據目前內參客觀民調是6%，與市長謝國樑差距非常接近，民調對他而言是參考政見及未來走向依據；再者，他也分析，目前關鍵在年輕選民及中間選民，雖然外界認為基隆藍大於綠，但地...
鄉民監察院／蔡英文是參選台北市長S級人選？ 謝寒冰賭一萬塊雞排：如果蔡選贏蔣萬安就大方請客
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導民進黨在台北市長的選舉布局讓各界相當關注，傳出現任立委沈伯洋呼聲最高，有望對決國民黨現任市長蔣萬安，但黨中央遲遲未...
沈伯洋出馬害慘她？郭正亮：藍再拿3席議員
[NOWNEWS今日新聞]民進黨2026年台北市長選戰布局遲未明朗，外界一度盛傳可能徵召立委沈伯洋出戰，但隨即掀起一波質疑，其被視為仇恨值偏高，反對聲音不斷，而選對會昨（7）日開會後，仍未拍板定案。對...
沈伯洋被嫌到爆？媒體人點名「他」才是王牌
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長布局遲遲未定，近期傳出黨內可能徵召立委沈伯洋參選，但隨即引發內部質疑聲浪，認為其仇恨值偏高，反對聲音不斷。對此，媒體人董智森建議，現任行政院長卓榮泰在台北政壇耕...
沈伯洋選台北市受派系阻撓？吳子嘉斷言結果
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長人選難產，選對會傳出在考慮立委沈伯洋、范雲、行政院副院長鄭麗君、壯闊台灣創辦人吳怡農等，而沈伯洋參選的討論更是引起網友兩極反應。對此，《美麗島電子報》市長吳子嘉...
綠營新竹縣長選情震撼彈！傳鄭朝方推辭參選驚動賴清德
2026年新竹縣長選戰，國民黨由立委徐欣瑩出馬，外界關注民進黨可能會是竹北市長鄭朝方參戰。不過，現在卻傳出鄭朝方萌生退意，還親自向身兼民進黨主席的總統賴清德表態推辭參選，令民進黨的布局增添變數。
魏平政對戰陳素月成定局？ 吳子嘉爆內幕斷言：他會勝選
國民黨布局彰化縣長蝸步詭譎。強勢表態參選的立委謝衣鳯，傳出因家人不支持而難以出線，黨中央擬改徵召前考紀會主委、律師魏平政，並由蕭景田重掌縣黨部負責輔選。媒體人吳子嘉透露，魏平政已獲藍營地方大老支持，勢必獲得提名，更大膽斷言魏能擊敗民進黨對手陳素月。
綠營哪位戰將「最適合選台北市長」？選對會成員鬆口了 喊出兩條件
即時中心／高睿鴻報導現在距離年底大選已剩不到8個月，但民進黨直至現在，仍未敲定首都市長候選人，引發基層焦慮；究竟誰能挑戰欲爭取連任的蔣萬安，備受外界討論。最近有媒體流傳，本來綠營已打算徵召立委沈伯洋參選，但他被視為形象深綠、且在去（2025）年「全國大罷免」期間，站第一線衝撞國民黨，故基層擔憂其「仇恨值」過高；所以，比起形象溫和的行政院副院長鄭麗君，他仍被視為「二軍」選項。對此，綠委兼選對會成員陳培瑜回應了。
中午來開匯／建議複製林右昌模式派員蹲點台北市 童子瑋：國民黨2030沒人選
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 民進黨基隆市長參選人童子瑋今（7）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。談及台北市長選戰，童子瑋表示，國民黨在2030年恐面臨人才斷層，民進黨應比照過去「林右昌模式」派員蹲點，就算民進黨這一屆沒有贏，下一屆也要拿下來。 賴清德談核能「釋出討論空間」 童子瑋坦言：AI用電需求...
沈伯洋若選北市「綠營這戰將」最該擔心？王世堅霸氣回擊：她會當選
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導民進黨持續布局九合一選舉，台北市長人選受到高度關注。原先傳出勸進行政院副院長鄭麗君上陣，不過因她仍須坐鎮台美關稅談判延長賽，上半年恐怕難以脫身，有望改由綠委沈伯洋出戰。綠營昨（7）日召開選對會，除了沈伯洋、鄭麗君之外，另也聚焦綠委范雲、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，預計5月初正式公布。對此，綠委王世堅今（8）日指出，暫緩提名也好事，代表黨內人才濟濟；至於部分支持者擔憂，北市人選恐怕會衝擊新北市長參選人蘇巧慧，他也給出自己的看法。
觀察／張啓楷代表藍白參選嘉義市長 未來也是黃敏惠市長卸任後的立委競選對手？
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／特稿2026嘉義市長選舉成為藍白首個達成共識共推人選的「示範區」，由前民眾黨立委張啓楷代表參選，對決民進黨提名的立委王美惠。不...