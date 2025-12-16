黃國昌駁週刊爆料是凱思金主「編故事」配合民進黨追殺政敵

《鏡週刊》報導，一名金主匯款1000萬元到凱思國際公司，坐實台灣民眾黨主席黃國昌是凱思的實際掌控者。黃國昌今天受訪表示，北檢偵查亂公開，洩漏片面扭曲的訊息給 《鏡週刊》編故事，配合民進黨追殺政敵，要追殺衝著他就好，不要牽連他身邊的工作夥伴。

《鏡週刊》報導一名金主匯款1000萬元到凱思國際公司，坐實台灣民眾黨主席黃國昌是凱思的實際掌控者。黃國昌16日受訪表示《鏡週刊》在編故事。（中央社資料照）

《鏡週刊》報導，台灣民眾黨主席黃國昌涉貪遭檢調偵辦，一名傳產金主已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款新台幣1000萬元至凱思國際公司，之後即遭轉注資「民報」，坐實黃國昌為凱思與民報的實際掌控者，更揭露掛名負責人李麗娟等人僅是聽命行事的人頭。

黃國昌上午到台北地方法院旁聽京華城案，他受訪時表示，《鏡週刊》編故事的能力讓人歎為觀止，之前不是說（凱思）是港資、中資，敵對勢力的資金，本周又變成本土企業家。「編故事以前，要不要先自己對一對，前後矛盾寫得會不會太可笑」。

黃國昌說，更離譜的是北檢偵查亂公開，然後洩漏片面扭曲的訊息給《鏡週刊》開始編故事，北檢跟《鏡週刊》這兩個哼哈二將，為了配合民進黨，追殺政敵，什麼事都幹得出來。台灣的司法公信力會倒地不起，《鏡週刊》跟北檢居功厥偉。

黃國昌表示，《鏡週刊》以及鏡電視，自己做違法的事情，不要隨便往別人的身上潑髒水。他揭弊從來沒有收受什麼任何的不當對價或報酬，要追殺就衝著他一個人來，他身邊這麼多的工作夥伴，莫名其妙被牽連進去，檢警調動用國家機器來追殺，衝著他一個人來就好。

